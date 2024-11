Vertrek van woedende Johan Derksen heeft gevolgen: 'Dit heeft écht effect'

De ophef rond Johan Derksen en zijn afwezigheid in het programma Vandaag Inside heeft dinsdagavond zeer hoge kijkcijfers opgeleverd, zo maakt mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp woensdagochtend bekend. Het boos weglopen van Derksen heeft daarom op in ieder geval één manier toch nog iets positiefs met zich meegebracht.

Maandagavond liep de 75-jarige Derksen al na vier minuten boos weg tijdens het programma Vandaag Inside, omdat opmerkingen van presentator Wilfred Genee hem enorm irriteerden. Het publiek van Vandaag Inside was dinsdag in afwachting of het boegbeeld van het programma een dag later weer aanwezig zou zijn. Dat resulteerde in hoge kijkcijfers, ondanks dat Derksen uiteindelijk niet aanwezig was in de studio.

In de podcast Tina's TV Update blikt de voormalig zenderbaas terug op de uitzending van dinsdagavond. De verwachting was dat de kijkcijfers na het relletje zouden toenemen en dat bleek uiteindelijk ook het geval: "De uitzending is hartstikke goed bekeken. Het programma had dinsdag ruim 1.3 miljoen kijkers. Dat is geen record, maar het zijn wel 340.000 kijkers meer dan Vandaag Inside vorige week dinsdag had. Dit heeft wel écht effect. Als er zo'n rel is schakelen er gewoon veel meer mensen in", concludeert Nijkamp.

Het is afwachten wanneer Derksen weer aanschuift in Vandaag Inside. John de Bever, een goede vriend van Derksen, verwacht dat de analist later deze week terugkeert in het programma, terwijl Genee verwacht dat het boegbeeld van het programma woensdagavond alweer terugkeert. Dit hangt waarschijnlijk af van hoe de oogoperatie, die Derksen woensdag ondergaat, verloopt.

