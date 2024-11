De Bever duidelijk over Derksen: ‘Dan zal hij weer bij Vandaag Inside zitten’

Johan Derksen zal ook woensdagavond niet aanwezig zijn bij Vandaag Inside, zo weet zijn goede vriend John de Bever. De voormalig voetballer moet woensdagochtend eerst aan zijn oog worden geopereerd en zal vervolgens de rest van de dag gebruiken om te herstellen. Volgens De Bever is de bedoeling dat Derksen donderdag of vrijdag weer aanschuift bij Wilfred Genee en René van der Gijp.

Maandagavond kreeg Derksen het in de uitzending van Vandaag Inside flink aan de stok met Genee. De sfeer rondom de uitzending was om te snijden. Nadat Genee een grap maakte over het lijstje met onderwerpen van Derksen, besloot laatstgenoemde al vroeg in de uitzending te vertrekken. Ook dinsdagavond was De Snor niet aanwezig bij de talkshow.

Na de uitzending van dinsdag is de toekomst van Derksen en Vandaag Inside onderwerp van gesprek bij Shownieuws. De Bever, een goede vriend van Derksen, wordt aan de tand gevoeld over de houding van de analist. “Vanmorgen zag het er niet zo goed uit”, begint de zanger. “Maar ik hoor net dat hij een gesprek heeft gehad met Wilfred.”

Derksen keert later in de week terug

De Bever krijgt vervolgens de vraag of hij Derksen woensdagavond al terugverwacht. “Ik denk dan ook nog niet, maar donderdag of vrijdag zal hij er wel zitten”, is de zanger duidelijk, die uitlegt dat Derksen woensdagochtend een operatie aan zijn oog op de planning heeft staan. “Ze hebben nu gebeld, een goed gesprek gehad en ze hebben natuurlijk een contract.” Volgens De Bever is Derksen nog van de oude stempel en zou hij niet zomaar voortijdig opstappen. “Als hij zegt dat hij een contract heeft, dat loopt tot de zomer, ga ik ervan uit dat hij tot de zomer blijft.”

