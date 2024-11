Johan Derksen niet aanwezig bij Vandaag Inside na hoogopgelopen ruzie met Wilfred Genee

Johan Derksen is dinsdagavond niet aanwezig bij Vandaag Inside, dat laat RTL Boulevard weten. De analist verliet maandagavond al na vier minuten de uitzending omdat hij genoeg had van presentator Wilfred Genee. Het incident zorgde voor behoorlijk wat ophef en leidde tot speculaties over de toekomst van het succesvolle programma. Het programma begint straks om 21.35 uur op SBS 6.

De spanning was bij het begin van de uitzending op maandagavond al voelbaar. Als grap zei de presentator tijdens de aankondiging tegen Derksen dat laatstgenoemde 'veertien onderwerpen had doorgegeven' om het maandagavond over te hebben. Derksen kon daar de humor niet van inzien.

Vervolgens wordt er aan het begin van de uitzending door René van der Gijp even gesproken over matig meevoetballende keepers, een onderwerp dat Derksen ook wilde aankaarten. "Die stond wel op het lijstje van Johan, sorry, die hadden we bij jou moeten neerleggen", zegt Genee vervolgens. De presentator streept vervolgens in zijn draaiboek een van de door Derksen doorgegeven onderwerpen door.

Deze cynische opmerking van Genee viel ook niet in goede aarde bij Derksen. "Ga je de hele avond leuk doen?" Daarop reageerde Genee vervolgens bevestigend, waarna Derksen venijnig uit de hoek kwam. "Ik vind je een geweldige flapdrol." De presentator countert: "Ik jou ook, dat weet je inmiddels wel." Van der Gijp barst in lachen uit tijdens deze ongemakkelijke situatie.

Show ging door zonder Derksen

Zonder Derksen werd de uitzending van Vandaag Inside hervat en het programma werd ook volgemaakt. Tijdens de uitzending clashte Genee ook nog met gast Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf noemde Genee 'een enorme zuiger' naar aanleiding van de ruzie tussen Genee en Derksen. Vervolgens gaf Genee toe dat hij ‘de strijd wilde aangaan’ met Derksen over de inhoud van het programma. Dat vond Driessen geen goed idee, maar Genee wel. “Ja, natuurlijk, maar dat is toch ook logisch? Dat is toch wie wij zijn? Dat doen we al jaren.” Waarna de woordenwisseling tussen Genee en Driessen wat feller werd.

Genee richt zich tot Derksen

Aan het einde van de uitzending richtte Genee zich tot de kijkers van Vandaag Inside en had hij een boodschap voor Derksen. "Voor nu bedankt voor het kijken, voor dit moment bedankt." Genee had ook nog een boodschap voor Derksen. "En Johan, ik hoop tot morgen! Dag!" Die boodschap aan Derksen heeft er dus niet toe geleid dat de analist weer aanschuift bij het programma.

