Tina Nijkamp weet welke vrouw de Vandaag Inside-crisis kan oplossen

Tina Nijkamp denkt dat Hélène Hendriks kan helpen om de gemoederen te bedaren rondom Vandaag Inside. De tv-kenner merkt een bepaalde vermoeidheid bij de vaste tafelgasten en snapt de wens van René van der Gijp om het programma in april stop te zetten.

Maandagavond ging het mis bij Vandaag Inside, toen Johan Derksen na enkele minuten boos wegbeende. “Ik denk gewoon dat ze vermoeid aan het raken zijn. Het is bijna het einde van het jaar, ze hebben er al een stuk of zestig uitzendingen op zitten en er zijn al wat ergernissen geweest”, zegt Nijkamp in haar podcast Tina’s TV Update. “Dan wordt het allemaal uitvergroot en speelt moeheid mee.”

Artikel gaat verder onder video

“Valentijn Driessen vertelde gisteren ook dat Johan opnames had – misschien van z’n radioshow of van de kerstpromo van SBS6 – en al dat soort dingen komen erbij. Dan belt er weer een journalist… Ze zijn er de hele dag druk mee”, legt ze uit. Bovendien volgen de vaste tafelgasten het nieuws, om er ’s avonds over te praten. “Ik denk eerlijk gezegd dat SBS6 er verstandig aan zou doen als ze die mannen wat meer vrij geven. Ik begrijp het verhaal van René wel, dat hij in april vrij wil. Het is ook gewoon heel veel.”

LEES OOK: Anonieme bron doet onthulling over Genee en Derksen

“Wellicht kan Hélène Hendriks het overnemen dan. Het is gewoon gebleken dat zij het heel goed kan”, aldus Nijkamp. “Ik denk dat SBS6 echt moet gaan bedenken wat ze hiermee gaan doen. Ik denk echt wel dat het goed gaat komen, misschien later deze week of volgende week. Maar ze moeten hier wat aan doen in de toekomst en Hélène wat meer laten presenteren. Dat zou ik tenminste doen als ik de leiding had bij SBS.” Het is echter de vraag hoe realistisch dat is, want Hendriks is ook bij Ziggo Sport werkzaam als presentatrice van het Europees voetbal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alarmfase één: de grootste crises ooit bij Vandaag Inside

Het weglopen van Johan Derksen is zeker niet de eerste grote rel bij Vandaag Inside.