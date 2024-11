Anonieme bron doet onthulling over Genee en Derksen

De spanningen tussen Johan Derksen en Wilfred Genee sluimeren al maandenlang. Een bron rondom Vandaag Inside vertelt aan het Algemeen Dagblad dat Genee goedbedoelde suggesties van Derksen opvat als ‘geklaag’. Een andere betrokkene vindt dat Genee zich ‘kinderachtig’ opstelt.

In september noemde zei Derksen in de uitzending dat hij Vandaag Inside een 'kutprogramma' vindt. Hij vertelde vaak 'met de pest in zijn lijf' terug te rijden naar huis. Toen bleek ook dat Derksen de redactie dagelijks een lijstje mailt met serieuze zaken die in de wereld spelen en die besproken kunnen worden. René van der Gijp noemde Derksen een 'kinderachtige man’. Genee refereert sindsdien regelmatig aan het ‘lijstje’ van Derksen, tot ergernis van laatstgenoemde.

Artikel gaat verder onder video

“Het is gewoon de hele tijd gedoe sindsdien tussen die twee”, zegt een bron tegen het Algemeen Dagblad op basis van anonimiteit. “Johan wil meer diepgang. Als hij dan een briefje met onderwerpen inlevert, mooi toch? Dan doet hij in ieder geval zijn best voor de uitzending. Maar het vervelende is Wilfred dat opvat als geklaag over het programma.”

LEES OOK: Evert Santegoeds weet dat er achter de schermen wat 'opvallends' is gebeurd bij Vandaag Inside

Een andere betrokkene zegt dat Genee ‘een beetje kinderachtig’ gedrag vertoont, door Derksen te sarren met het onderwerpenlijstje. Genee gaf maandagavond zelf toe dat hij bewust de confrontatie opzocht met Derksen. Tafelgenoot René van der Gijp houdt zich afzijdig en geeft slechts een korte reactie aan het AD. “Sorry, ik voel me eigenlijk geen onderdeel van dit gedoe."

Hélène Hendriks, die regelmatig aanschuift op de vrijdagavond, reageert tegenover De Telegraaf. “Wat ik ervan vind? Heel simpel: het zijn drie volwassen mannen die dat met elkaar moeten oplossen. Het is net een huwelijk.” Daarna krijgt ze de vraag of de zorgen om het mogelijke einde van het programma overdreven zijn. “Dat weet je nooit.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Angela de Jong geeft Wilfred Genee kwetsende bijnaam na Vandaag Inside-rel

Columniste Angela de Jong laat haar licht schijnen over de Vandaag Inside-rel.