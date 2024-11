Evert Santegoeds weet dat er achter de schermen wat 'opvallends' is gebeurd bij Vandaag Inside

Evert Santegoeds meldt maandagavond in het programma Shownieuws dat presentator Wilfred Genee en tafelgast René van der Gijp langdurig binnen zijn gebleven na afloop van de onrustige uitzending van Vandaag Inside. Volgens de journalist zijn de heren van het populaire televisieprogramma normaal gesproken razendsnel onderweg naar huis, maar was dat nu anders.

In het programma Shownieuws wordt uitgebreid stilgestaan bij de plotselinge rel die maandagavond is ontstaan in het programma Vandaag Inside. Johan Derksen liep maandagavond na een clash met presentator Wilfred Genee al na een paar minuten de studio uit en is vervolgens direct de auto ingestapt: "De sporen stonden in het grind naar Grolloo", zegt Santegoeds gekscherend: 'Het is niet voor het eerst en ook niet voor het laatst. Vanavond was de sfeer wel even goed verziekt. Directeur Marco Louwerens kwam weer een brandje blussen."

Santegoeds begreep dat de heren van Vandaag Inside na afloop van de uitzending langdurig binnen bleven op het moment dat de pers buiten stond te wachten voor een eerste reactie. Normaal gesproken gebeurt dit niet: "Opvallend was dat de mannen heel lang binnen bleven. Normaal zijn ze heel snel weg, daar klagen sommige gasten ook over, dat je niet eens kan nabrollen. Mark Rutte was er daar een van, onder andere", weet Santegoeds. Genee en Van der Gijp kwamen uiteindelijk wel voor de camera om hun kant van het verhaal te vertellen.

Dat deed ook journalist Sam Hagens, die aan de bar zat en niet wist wat hij meemaakte: "Het blijft een bijzonder programma. Ik zag het niet aankomen. Vandaag Inside zonder Johan kan zeker niet, dus hij moet terugkomen", zei de journalist tot slot.

