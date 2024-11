Wilfred Genee doet onthulling over gesprek met Johan Derksen

Wilfred Genee heeft dinsdagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside bevestigd dat hij met Johan Derksen heeft gesproken. Laatstgenoemde verliet maandagavond de uitzending al na vier minuten na een akkefietje met de presentator. Dit is ook de reden waarom Derksen daags na die veelbesproken uitzending niet aan tafel zit bij het programma.

René van der Gijp leidt het onderwerp in tijdens het programma en gaf te kennen dat hij is gaan denken toen hij maandagavond na de uitzending naar huis reed. “Weet je wat het is Wilfred, jij was best wel anders dan anders. Je was meer opgefokt dan anders. Johan was moe. Hij had vier uur radio gemaakt ’s middags. Ik had ook een beetje het idee dat hij door de vermoeidheid dacht: pleur lekker op allemaal, ik ga naar huis.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Angela de Jong geeft Wilfred Genee kwetsende bijnaam na Vandaag Inside-rel

Vervolgens blikt Van der Gijp ook terug op de ruzie die hijzelf eerder had met Derksen. “Toen ik hem hier aan tafel de maat nam ben ik twee dagen daarna naar hem toe gelopen en gezegd: dat had ik niet moeten doen, dat verdien je niet. In dit geval ook. We moeten ook Johan ervan overtuigen en ook jou (Genee, red.) en mij. We moeten voor de mensen die al veertien jaar, of twaalf jaar of acht jaar van dit programma genieten het op een goede manier afmaken. Voor hun moeten we dat doen en niet voor onszelf.”

Van der Gijp is van mening dat je niets hebt aan ruzie zoeken. “Je kent mij. Ik kan verschrikkelijk schreeuwen op een gegeven moment. Dat duurt tien seconden en dan ben ik het kwijt. Dat is lekker. Ruzie maken heeft ook iets met zelfoverschatting te maken. Je denkt ook dat je gelijk hebt.”

LEES OOK: Wilfred Genee vreest voor toekomst van Vandaag Inside

“Op dat moment denk je dat je gelijk hebt”, reageert Genee. “Wat ik bij jou toen zag, en wat ik gisteren had, soms zit het je even tot hier. Gisteren zat het bij mij even tot hier.” Van der Gijp bevestigt vervolgens dat hij dat zag aan Genee. “Dat is menselijk. Daar is toch niks mis mee? Het mag jou ook een keer tot hier zitten. Het mag mij een keer tot hier zitten. Hij mag een keer weglopen van mij. Maar we moeten dit programma wel gewoon op een hele mooie manier afsluiten. Want dat verdient het.”

Genee sprak met Derksen

“Dat vind ik ook”, aldus Genee, die vertelt dat hij Derksen vandaag aan de lijn heeft gekregen. “Ik moet eerlijk zeggen, er werd gezegd dat wij gesprekken hadden gehad, ik vind dat wij nooit gesprekken hebben als ik eerlijk ben, maar voor ons doen hadden wij vanavond een goed gesprek. Ik weet niet hoe Johan het ervaren heeft. Dat zal ik morgen wel horen. Ik had het idee dat wij elkaars positie iets beter begrepen na dat gesprek. Dat er ook iets meer begrip voor elkaar was en dat we ook iets beter afspraken kunnen maken daarover.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Er gebeurt iets opvallends met René van der Gijp als Johan Derksen woedend vertrekt

Na het plotselinge vertrek van Johan Derksen bij Vandaag Inside kwam de rol van René van der Gijp ter sprake.