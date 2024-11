Wilfred Genee komt met ander geluid over terugkeer Johan Derksen bij Vandaag Inside

Wilfred Genee verwacht dat Johan Derksen woensdagavond weer bij Vandaag Inside aan zal schuiven. De analist verliet maandag voortijdig de uitzending na een ruzie met Genee en besloot dinsdag ook verstek te laten gaan. Daarmee spreekt de presentator een andere verwachting uit dan John de Bever, een goede vriend van Derksen.

In de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside wordt de absentie van Derksen op dinsdagavond besproken. Chris Woerts geeft aan De Snor gemist te hebben. “Jullie zijn een drie-eenheid en die mag niet verbroken worden. Je moet er alles aan doen hem terug te krijgen aan tafel”, stelt de sportmarketeer. Raymond Mens sluit zich daarbij aan en benadrukt dat Genee, Derksen en René van der Gijp allen iets unieks aan het programma bijdragen. “Dan gaan we ervan uit dat hij er morgen weer zit”, geeft Genee vervolgens aan.

Na de clash van maandag hebben Derksen en Genee elkaar dinsdag gesproken om de ruzie bij te leggen, zo geeft de presentator vervolgens aan. “Voor ons doen was het een heel goed gesprek”, stelt hij. “We kennen elkaar 25 jaar en dat hebben we in ons leven niet heel vaak gehad”, begint Genee te lachen. Woerts geeft aan dat Derksen ook de telefoon niet had hoeven opnemen, dus dat geeft volgens de zakenman aan dat de oud-voetballer open stond om het bij te leggen.

Mens vraagt vervolgens op de man af aan Genee of Derksen woensdagavond bij Vandaag Inside zal zitten. “Ik denk het wel, maar dat kun je nooit met zekerheid zeggen. Het gevoel dat ik overhield aan het gesprek was dat hij het wilde laten bezinken. Maar nadat we onze posities aan elkaar duidelijk hadden gemaakt, had hij er wel iets meer begrip voor.”

Genee gaat tegen De Bever in

Met deze uitspraken komt Genee met een ander geluid dan De Bever. In Shownieuws gaf de zanger namelijk aan dat Derksen woensdag aan zijn oog wordt geopereerd, waarna hij later in de week pas zou terugkeren. Woensdagavond zal duidelijk worden wie van de twee hierin gelijk heeft.

