Derksen voor Vandaag Inside-terugkeer: 'Moest even wachten tot Wilfred daarmee akkoord ging'

Johan Derksen onthult dat hij woensdagavond terugkeert in Vandaag Inside als gevolg van een aantal 'hele goede afspraken', die zijn vastgelegd in een document waar ook presentator Wilfred Genee zijn akkoord op heeft gegeven. Het 'reglement', zoals Derksen het noemt, is door niemand minder dan John de Mol himself opgesteld.

Derksen zorgde afgelopen maandag voor de zoveelste Vandaag Inside-rel, toen hij na vier minuten al opstond en de studio verliet. De Snor was zwaar geïrriteerd door een opmerking van Genee over de lijstjes met mogelijke gespreksonderwerpen die hij dagelijks aandraagt bij de redactie. In de uitzending van dinsdag, die door de ontwikkelingen van maandag veel meer kijkers trok dan gewoonlijk, bleef de stoel van de bekendste inwoner van het Drentse Grolloo opnieuw onbezet.

Genee liet in de online rubriek In de Wandelgangen, die werd opgenomen na de uitzending van dinsdag, al weten dat hij verwachtte dat Derksen woensdag terug zou keren. Dat werd onderschreven door 'directeurtje' Marco Louwerens, die daarbij wel opmerkte dat dat ook afhankelijk was van Derksens gezondheid. De 75-jarige analist heeft eerder op de woensdag namelijk een staaroperatie ondergaan. Vandaag Inside maakte in de loop van de dag echter al bekend dat Derksen woensdag zijn plek weer in zou gaan nemen.

Derksen: 'Ik rij niet anderhalf uur hierheen om in de zeik genomen te worden'

Bij aankomst in de studio wordt Derksen woensdagavond onder meer opgevangen door De Telegraaf, dat deze video publiceert: "Ik heb hele goede afspraken gemaakt", zegt Derksen daarin over zijn terugkeer in de talkshow. "Wij hebben een document met alle regels waar iedereen zich aan moet houden. Eindredacteuren, redacteuren, ik, maar ook Wilfred. Ik moest even wachten tot Wilfred daarmee akkoord ging. Ja, dat heeft hij gedaan." Gevraagd naar wat hem specifiek dwarszat, zegt Derksen: "Als Wilfred een bokkenpruik op heeft, dan gaat hij stoken en sarren. Vroeger ging ik daarop in en was er een uur ruzie, dat vond hij dan mooie tv. Nu ga ik naar huis, ik heb daar geen zin in", aldus de analist. "Ik rij niet anderhalf uur hiernaartoe om in de zeik genomen te worden door je eigen presentator." De problemen zijn inmiddels de wereld weer uit, bevestigt Derksen: "Wilfred heeft mij keurig gebeld, we hebben alles uitgepraat. Dat is geen enkel probleem. Nee, ik ga geen excuses in de openbaarheid van hem eisen, schei uit."

'Ik vind het gek dat Van der Gijp dat zegt. Wat kom je hier doen dan?'

In het document is onder meer opgenomen dat Genee eerder in de studio moet arriveren, zo zegt Derksen. "Dat was ook een van mijn eisen, Wilfred komt nogal laat. Twee minuten voor de uitzending, dus je kunt nooit even iets doorspreken. Ik wil graag van tevoren even doorspreken wat ik graag zou willen meenemen of waar ik het over wil hebben. John de Mol zou het wel leuk vinden als hij iets eerder kwam, ja. En ik vind, voor het salaris dat wij verdienen, dan kun je ook wel iets eerder komen. Ja, John de Mol heeft het reglement gemaakt. Ik ga daar niet inhoudelijk over praten", spreekt Derksen zichzelf enigszins tegen. "Maar het gaat om inhoudelijke dingen. Wilfred maakt dus een grapje van dat lijstje van mij, dat zijn gewoon suggesties voor een dagelijks programma. Ik vind het gek dat René van der Gijp dan zegt: "Ik heb nog nooit een lijstje gemaakt", dan denk ik: Wat kom je hier doen dan? Je komt hier toch naartoe met onderwerpen waar je over wil praten?"

