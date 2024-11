'Directeurtje' Vandaag Inside geeft reden waarom Johan Derksen woensdag mogelijk weer niet aanschuift

Marco Louwerens, beter bekend als 'directeurtje' van Vandaag Inside, verwacht Johan Derksen snel weer te zien aanschuiven bij de talkshow van Talpa. Toch is er twijfel of De Snor er woensdag alweer bij is. Derksen moet namelijk naar het ziekenhuis.

Het was maandagavond groot nieuws: de Vandaag Inside-uitzending was nog geen vier minuten oud, of Derksen ging al geïrriteerd op huis aan. De bekende analist stoorde zich mateloos aan het gedrag van presentator Wilfred Genee. Dinsdag bleef Derksen ook thuis, maar de personen in kwestie zouden het wel hebben bijgelegd. Louwerens geeft bij Radio 538 aan dat hij dinsdag contact heeft opgenomen met de Derksen, Genee en René van der Gijp. "Gisteren hoop heen en weer gebel en gedoe, maar gelukkig is het allemaal wel weer redelijk goed gekomen, volgens mij. Het was wel even schrikken, hoor."

Artikel gaat verder onder video

Toch was 'directeurtje' ook weer niet zo verbaasd door het voorval "Het hoort een beetje bij deze mannen. Het verbaast me nog steeds dat mensen na al die jaren vragen: 'Is dit nou echt?' Nou, dit is heel echt, helaas. Maar het komt gelukkig meestal wel weer goed. Als het echt niet meer zou kunnen tussen de mannen, ga je naar een andere oplossing zoeken, maar daar is gelukkig geen sprake van."

LEES OOK: Wilfred Genee komt met ander geluid over terugkeer Johan Derksen bij Vandaag Inside

Het 'lijstje van Derksen' was een heikel punt, die eigenlijk de oorzaak betekende voor de clash. "Johan leest gewoon elke ochtend de krant, dat is ook hartstikke goed en die levert ook onderwerpen in. Maar hij levert wel eens een lijst van twintig onderwerpen in, die kunnen natuurlijk niet allemaal in de uitzending. We hebben afspraken gemaakt over hoe we dat nu gaan doen."

Terugkeer Derksen

Louwerens heeft een positief gevoel over een snelle terugkeer van Derksen. "Ik ga ervanuit dat Johan er een dezer dagen gewoon weer is." Is dat woensdagavond echter alweer zo? "Dat weet ik niet, hij moet vandaag (woensdag, red.) ook naar het ziekenhuis voor zijn ogen. Hij krijgt een staaroperatie, dan kun je een uur of vier, vijf niet kijken. Hij zou me vanmiddag weer even bellen om te kijken." Louwerens moet lachen om zichzelf. "'Om te kijken', leuke woordgrap. Maar het zou eerder daar mee te maken hebben, dan dat hij niet meer zou willen komen." Komende zomer loopt het contract van de drie televisiesterren bij Talpa af. Louwerens weet niet of het programma hierdoor op zijn einde loopt. "We gaan binnenkort weer aan tafel en kijken of ze nog willen en hoe we dat gaan doen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alarmfase één: de grootste crises ooit bij Vandaag Inside

Het weglopen van Johan Derksen is zeker niet de eerste grote rel bij Vandaag Inside.