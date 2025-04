Onaangename verrassing voor FC Barcelona in Dortmund - verslaggever schrikt zich een hoedje

FC Barcelona verdedigt dinsdagavond in de return tegen Borussia Dortmund in de halve finales van de Champions League een 4-0 voorsprong, maar het is de vraag of de spelers een goede nachtrust hebben gehad. Hoewel de achterstand fors is, doen de Duitse supporters er alles aan om de voorbereiding van de tegenstander zoveel mogelijk te verstoren. Zo staken zij vannacht vuurwerk af buiten het hotel waar de selectie en technische staf van FC Barcelona verblijven.

FC Barcelona is bezig aan een indrukwekkend seizoen. De Catalanen gaan in eigen land aan de leiding en hebben momenteel vier punten meer dan rivaal Real Madrid. Ze plaatsten zich begin deze maand voor de finale van de Copa del Rey, waarin Real Madrid de tegenstander is. Vorige week zetten ze een gigantische stap richting de halve finales van de Champions League. FC Barcelona was op eigen veld een paar maten te groot voor Borussia Dortmund: 4-0. Daarmee mocht Borussia Dortmund niet klagen, want de thuisploeg kreeg voldoende kansen om de score nóg hoger op te laten lopen.

LEES OOK: Remontada in de Champions League? Deze vier clubs gaan volgens Opta naar de halve finale

De ploeg van trainer Hans-Dieter Flick lijkt zich na de eerste negentig minuten dus al op te mogen maken voor de halve finales. Volgens de berekeningen door de supercomputer van Opta maakt Borussia Dortmund slechts 0,6% kans op een historische comeback en daarmee plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League. Dat percentage is niet alleen zo laag vanwege het resultaat in de heenwedstrijd, maar komt ongetwijfeld ook voort uit het feit dat FC Barcelona na de jaarwisseling nog geen wedstrijd heeft verloren. Bovendien draait Borussia Dortmund een teleurstellend seizoen, met de huidige achtste plaats in de Bundesliga.

LEES OOK: FC Barcelona krijgt slecht nieuws: 'Zelfs een wonder is bijna onmogelijk'

Vuurwerk

Of ze in Dortmund nog rekening houden met een wonder? Er zijn vast mensen die er nog in geloven. Zij zullen ongetwijfeld afgelopen nacht buiten het hotel waar FC Barcelona verblijft hebben gestaan en vuurwerk hebben afgestoken. Op beelden van El Chiringuito TV zijn meerdere harde knallen te horen én restanten van het vuurwerk te zien. Vanaf 21.00 uur zal blijken of de spelers van FC Barcelona ervan onder de indruk zijn geweest. De verslaggever van El Chiringuito TV schrok in ieder geval van de harde knallen in Dortmund.

