Derksen doet zeer opmerkelijke uitspraak over toekomst Vandaag Inside

Johan Derksen doet vlak voor zijn terugkeer in Vandaag Inside een zeer verrassende uitspraak over de toekomst van de talkshow. Waar zelfs gespeculeerd werd dat zijn plotseling weglopen in de uitzending van maandag weleens het einde van het programma zou kunnen betekenen, sluit Derksen niet uit dat hij na het aflopen van het huidige contract nóg langer door wil gaan.

Derksen zorgde afgelopen maandag voor de zoveelste Vandaag Inside-rel, toen hij na vier minuten al opstond en de studio verliet. De Snor was zwaar geïrriteerd door een opmerking van Genee over de lijstjes met mogelijke gespreksonderwerpen die hij dagelijks aandraagt bij de redactie. In de uitzending van dinsdag, die door de ontwikkelingen van maandag veel meer kijkers trok dan gewoonlijk, bleef de stoel van de bekendste inwoner van het Drentse Grolloo opnieuw onbezet.

Genee liet in de online rubriek In de Wandelgangen, die werd opgenomen na de uitzending van dinsdag, al weten dat hij verwachtte dat Derksen woensdag terug zou keren. Dat werd onderschreven door 'directeurtje' Marco Louwerens, die daarbij wel opmerkte dat dat ook afhankelijk was van Derksens gezondheid. De 75-jarige analist heeft eerder op de woensdag namelijk een staaroperatie ondergaan. Vandaag Inside maakte in de loop van de dag echter al bekend dat Derksen woensdag zijn plek weer in zou gaan nemen.

Bij aankomst bij de studio laat Derksen woensdag aan aldaar de verzamelde media weten dat er onder leiding van John de Mol speciale afspraken op papier zijn gezet. Daarna bevestigt de analist dat hij heeft overwogen helemaal te stoppen, maar dat hij uit fatsoen zijn contract - dat in de zomer van 2025 afloopt - wil respecteren. Vervolgens wordt Derksen gevraagd of het daarna afgelopen is met het programma, waarop hij met een verrassende reactie komt: "Nee, als je 75 bent, dan leef je bij de dag. Als we dan toevallig een hele goede sfeer hebben, dan ben je gewoon geneigd om door te gaan." Dat zou eventueel ook zonder Genee of René van der Gijp kunnen, al grapt Derksen wel dat hijzelf 'onvervangbaar' is. "Om nou te zeggen: als je er eentje weghaalt, dan is het einde programma, dat weet ik niet. Er is wel een andere gek te vinden die dat gat opvult. Kijk: er komt een meneer uit de provincie met een grote bek. Nou, daar zijn er nog wel een paar van, hoor."

