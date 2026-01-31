Jordi Cruijff heeft Joel Lara meegenomen naar Ajax, zo weet De Telegraaf. Volgens de krant heeft de Spaanse topscout een contract tot medio 2028 getekend in Amsterdam en zal hij zondag al aanwezig zijn als Ajax op bezoek gaat bij Excelsior.

Cruijff begint zondag officieel als technisch directeur van Ajax. De zoon van clublegende Johan Cruijff volgt Alex Kroes op en gaat naar verwachting de nodige wijzigingen doorvoeren in Amsterdam. Zaterdagochtend meldde Voetbal International dat de nieuwe directeur van Ajax zijn vertrouweling Lara, voormalig scout van Maccabi Tel Aviv, Ecuador en FC Barcelona, wilde meenemen.

Volgens De Telegraaf is deze overstap inmiddels beklonken. Lara gaat namelijk een contract tot medio 2028 tekenen en is er zondagmiddag al bij als Ajax om 12.15 uur op bezoek gaat bij Excelsior. “Ik heb voor Ajax gekozen, omdat het een van de grootste clubs van Europa en misschien wel de wereld is. Je kunt je voorstellen wat het voor mij betekent om eerst voor FC Barcelona en nu voor Ajax te mogen werken”, laat Lara weten aan de krant. “Twee clubs met dezelfde filosofie, cultuur en manier van opleiden van jonge spelers.”

Cruijff werkte dus in het verleden al samen met Lara. Volgens De Telegraaf heeft de technisch directeur ‘onbegrensd vertrouwen in de talentherkenning in het grote netwerk’ van de Panamees. Zo komt de negentienjarige Maher Carrizo, die dicht bij een stap naar Ajax is, uit de koker van Lara. “Ik ken Jordi meer dan tien jaar en we hebben altijd een vergelijkbare visie gehad over modern voetbal. In veel situaties begrijpen we elkaar zonder te praten. We vertrouwen elkaar en in de voetballerij is het extreem belangrijk je te omringen met mensen die je kunt vertrouwen.”