Ajax heeft een bod van VfL Wolfsbrug op verdediger afgewezen, zo meldt De Telegraaf. Toch sluit de krant niet uit dat de Kroaat deze winter alsnog vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA.

Eerder deze week klopte Wolfsburg al tevergeefs bij Ajax aan voor Ko Itakura. De Japanne maakte nog maar een halfjaar geleden de overstap van de Bundesliga (Borussia Mönchengladbach) naar Amsterdam, maar mag deze winter niet vertrekken van Ajax. Bij de afwijzing zou Ajax echter hebben laten weten dat er over een vertrek van Sutalo wél te praten zou vallen, mits 'de juiste prijs' op tafel zou komen. Op dat moment was nog onduidelijk of Sutalo daadwerkelijk een optie voor Wolfsburg zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

Dat lijkt wel het geval: Mike Verweij meldt zaterdag dat Die Wölfe een bod op Sutalo hebben uitgebracht, maar dat Ajax daarop 'nee' heeft gezegd. "Niet uit te sluiten valt dat de Amsterdammers alsnog toehappen als Wolfsburg voor sluiting van de transfertermijn maandag om middernacht terugkeert met een niet te weigeren bod", schrijft de clubwatcher echter. Daarbij moet worden gedacht aan een bedrag 'dat de aankoopprijs benadert', aldus Verweij. Ajax betaalde in de zomer van 2023 een bedrag van 20,5 miljoen euro om Sutalo over te nemen van Dinamo Zagreb. Door bonussen zou die transfersom met nog eens drie miljoen euro kunnen oplopen.

Wolfsburg zette eerder dit seizoen de Nederlandse trainer Paul Simonis op straat. Desondanks verkeert de club nog altijd in degradatienood. Gisteren (vrijdag) werd uit bij 1.FC Köln de elfde competitienederlaag in twintig wedstrijden geleden. Wolfsburg staat momenteel twaalfde met negentien punten, maar kan dit weekend door drie clubs gepasseerd worden. Het gat met de rechtstreekse degradatieplaatsen, nu bezet door nummers zeventien St. Pauli en hekkensluiter FC Heidenheim, bedraagt respectievelijk vijf en zes punten, waarbij aangetekend dat beide clubs nog een wedstrijd minder gespeeld hebben.

In Keulen kwam Kento Shiogai voor de tweede keer in actie namens Wolfsburg. De Japanse spits kwam eerder deze winter voor zo'n tien miljoen euro over van N.E.C. Vorige week zaterdag debuteerde hij als invaller in het uitduel bij Mainz (3-1 verlies). Destijds kwam hij pas zes minuten voor tijd in het veld. Tegen Köln kreeg Shiogai de hele tweede helft om zich te bewijzen. Aan de 1-0 achterstand bij rust wist de Japanner echter niets meer te veranderen.