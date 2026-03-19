Elia staat achter Van Persie: ‘Meer goed dan slecht gedaan’

19 maart 2026, 17:17
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord moet absoluut geen afscheid nemen van Robin van Persie, zo stelt Eljero Elia in gesprek met Sportnieuws. De voormalig buitenspeler van de Rotterdammers is van mening dat de oefenmeester meer goede dan slechte dingen heeft laten zien in zijn periode in De Kuip.

Van Persie staat momenteel hevig onder druk als trainer van Feyenoord, aangezien de resultaten én het spel de afgelopen maanden flink tegenvallen. De clubleiding heeft echter zijn vertrouwen in de trainer uitgesproken: algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese bevestigde dat Van Persie hoe dan ook het seizoen zal afmaken. Daarnaast werd Dick Advocaat erbij gehaald als adviseur voor de coach.

Als het aan Elia ligt, staat Van Persie ook volgend seizoen nog voor de groep in Rotterdam-Zuid. “Het is gewoon een jongen van de club. Je wist van tevoren al dat hij soms fouten zou maken, maar dat krijg je erbij”, aldus de voormalig profvoetballer. “Je hebt hem genomen om zijn naam, omdat hij een jongen is van Feyenoord. Dan moet je hem ook de tijd geven om te vallen en op te staan.”

Elia geeft toe dat hij ‘soms goede en soms minder goede dingen’ ziet bij het Feyenoord van Van Persie. “Hij heeft in ieder geval meer goede dingen gedaan dan dat hij slechte dingen heeft gedaan”, aldus de dertigvoudig international. Concrete voorbeelden van goede en slechte dingen laat hij echter achterwege.

Mocht Feyenoord er wel voor kiezen afscheid te nemen van Van Persie, zou Elia niet weten wie hem zou moeten vervangen. “Maar in zijn tweede seizoen moet het wel veel beter. Hopelijk wordt hij gewoon tweede en gaan ze Champions League spelen.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

