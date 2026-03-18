Robin van Persie maakt 'wat er ook gebeurt' in ieder geval het huidige seizoen af als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat laat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese weten aan de NOS.

Van Persie ligt de afgelopen maanden onder vuur bij supporters en de media, vanwege het moeizame spel van Feyenoord én de teleurstellende resultaten die daarmee behaald worden. Desondanks behoudt de clubleiding nog altijd vertrouwen in de oud-spits, die dinsdag in de persoon van Dick Advocaat bovendien een zeer ervaren adviseur erbij kreeg. Hij moet Feyenoord helpen om de cruciale tweede plaats, die de club nu in handen heeft, in de resterende zeven speelronden vast te houden.

De NOS vraagt Te Kloese op de man af of Van Persie het seizoen 'wat er ook gebeurt' mag afmaken bij Feyenoord. "Ja", antwoordt de beleidsbepaler gedecideerd. "Of daar geen enkele twijfel over is? Nee", aldus Te Kloese. Waarom haalt Feyenoord dan met Advocaat nóg een ervaren man naast Van Persie, nadat afgelopen zomer René Hake als als assistent was aangetrokken? "René is een ervaren man, maar ik denk dat je op een gegeven moment de kans om Dick daar extern bij te zetten niet moet laten lopen."

Staat Van Persie dan wel open voor de inbreng van Advocaat? Bij zijn vorige club sc Heerenveen stond de trainer immers al te boek als iemand die de adviezen van zijn staf veelvuldig links liet liggen. Te Kloese zegt: "Ja, ik heb bij de gesprekken gezeten waarin Dick en Robin daarover hebben gesproken. Ik vond hem heel open en positief daarin, ook richting Dick heel respectvol. Hij heeft ook onder hem gespeeld natuurlijk. Anders hadden we het ook niet moeten doen. Als je er niet voor openstaat heeft het geen zin. Het moet wel iets toevoegen, ik denk dat we allemaal beter kunnen worden met de ervaring van Dick.