gaat volledig voor zijn kans bij het Nederlands elftal. De verdediger van Olympique Lyon zou ook voor Curaçao of Suriname kunnen uitkomen, waardoor WK-deelname lonkt. Hij acht zichzelf echter in staat om het Nederlands elftal te halen, net als zijn vader Patrick en broer Justin deden.

Kluivert zegt in een interview met Ziggo Sport dat het Nederlands elftal in zijn ogen 'gewoon haalbaar' is. "Daar wil ik gewoon volledig voor gaan. Pas als de deur echt wordt gesloten voor mij, zal ik andere opties gaan bekijken."

Artikel gaat verder onder video

De concurrentie is fors, beseft hij evenwel. "Je hebt Denzel Dumfries natuurlijk, je hebt Virgil van Dijk die ook best laat gezien werd en die nu de beste verdediger ter wereld is. Dat geeft mij natuurlijk ook hoop dat het gewoon nog steeds kan. Ik zit nu op een niveau dat ik mezelf kan laten zien aan de bondscoach en iedereen. Dus daar ga ik voor."

Met naasten heeft Kluivert het gehad over zijn interlandloopbaan. Door zijn roots kan hij behalve Nederland ook spelen voor Curaçao, dat is gekwalificeerd voor het WK, en Suriname, dat zich via de play-offs hoopt te plaatsen. "Ik heb het er met iedereen over gehad. Ze staan allemaal achter wat ik wil. Er is niemand die zegt dat ik voor Suriname of Curaçao moet kiezen. Ik heb m’n punt gemaakt, en iedereen is het met me eens."

"Ik denk eigenlijk dat niemand me meer om kan praten. Tenzij de deur echt gesloten wordt voor mij, en er wordt gezegd dat er geen kans is. Dan is het wel een optie", maar Kluivert duidelijk. In december zei Kluivert nog dat hij zijn opties openhield. "Maar het kan zomaar zo zijn dat ik met familie en vrienden ga praten om een keuze te maken om op het WK te gaan spelen", zei hij toen nog. Kluivert liet toen weten dat de bondscoach van Curaçao, destijds Dick Advocaat, hem altijd kon bellen.

Op dit moment staat hij aan de kant met een spierblessure. Kluivert speelde voor FC Utrecht, FC Dordrecht en Casa Pia, voordat hij afgelopen zomer voor minstens 3,78 miljoen euro verkaste naar Olympique Lyon. Voor zijn blessure was hij een basisspeler bij Lyon.