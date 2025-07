Olympique Lyon blundert bij bekendmaking transfer: 'Hij is opgeleid bij Ajax'

Een droomtransfer voor . De centrale verdediger heeft een contract getekend bij Olympique Lyonnais, zo maakt de Franse club bekend. Kluivert komt over van het Portugese Casa Pia en signeerde een verbintenis tot medio 2030.

In het persbericht maakt Lyon melding van een transfersom van 3,78 miljoen euro, plus 650.000 euro aan mogelijke bonussen, waarmee Kluivert de duurste speler ooit is van Casa Pia. Een jaar geleden werd hij nog voor zo’n 200.000 euro overgenomen van FC Dordrecht. Wel wordt in het persbericht een opvallende fout gemaakt: les Gones melden dat Kluivert is opgeleid bij Ajax, wat niet klopt. Wel speelde hij in de opleiding van de Amsterdamsche Football Club.

Artikel gaat verder onder video

Lyon toonde al in een eerder stadium interesse, maar de transfer kwam op een laag pitje te staan toen de club dreigde te degraderen. De Franse grootmacht werd vanwege financieel mismanagement teruggezet naar het tweede niveau op Frankrijk, maar is in hoger beroep in het gelijkgesteld en mag toch weer uitkomen in de Ligue 1.

De 24-jarige Kluivert is de zoon van Patrick Kluivert, de jongere broer van Justin Kluivert en Quincy Kluivert en de halfbroer van Shane Kluivert. Hij speelde tot 2018 in de opleiding van de Amsterdamsche Football Club en brak door bij FC Utrecht. Bij die club speelde Kluivert voor zowel de beloftenploeg (52 wedstrijden) als de hoofdmacht (15 wedstrijden). In 2023 stapte hij door gering perspectief op speeltijd over naar Dordrecht, dat hem vorig jaar verkocht.