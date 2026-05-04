Pijnlijk antwoord Koeman op vraag over Veerman

4 mei 2026, 11:14
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Bondscoach Ronald Koeman heeft weinig hoop gelaten op een WK-deelname voor Joey Veerman. De trainer van het Nederlands elftal was zondagavond te gast in Studio Voetbal en gaf daar een pijnlijk kortaf antwoord op een vraag over de middenvelder van PSV. 

Aan tafel bij presentator Sjoerd van Ramshorst kwam de selectie voor komende zomer uitgebreid ter sprake. Zo kwam de bondscoach met duidelijkheid over Georginio Wijnaldum en ging hij in op een pijnlijke update over Emnanuel Emegha. Van Ramshorst wilde weten of de deur voor Veerman definitief in het slot is gevallen. "Ik wil toch de vraag even stellen over Joey Veerman, je hebt er al veel over gezegd dus je hoeft er niet uitgebreid op in te gaan", zo leidde de presentator zijn vraag in. "Jij hebt hem laten weten dat de kans niet zo groot is dat hij meegaat naar het WK. Is dat boek nu al definitief dicht of is er nog wel een mogelijkheid?". Koeman reageerde uiterst kort en afwijzend op de kwestie. "Jij geeft antwoord. Ik heb daar veel over gezegd en dat laat ik zo", zo luidde de reactie van de bondscoach.

Veerman wacht al geruime tijd op nieuwe speelminuten in het shirt van Oranje. Sinds het afgelopen EK deed Koeman geen beroep meer op hem. De bondscoach gaf in maart al aan dat Veerman 'niet zijn eerste en zijn tweede keuze is op zijn positie'. Destijds suggereerde de bondscoach dat het karakter van de middenvelder er ook wat mee te maken had. Later werd in de media ook geopperd dat zijn moeizame relatie met enkele stafleden van Oranje hier een rol in kan spelen.

Veerman heeft met PSV wel een prima seizoen. Met de Eindhovenaren stelde hij in maart de landstitel al veilig en in de Eredivisie. Afgelopen weekend wist hij in het gelijkspel tegen Ajax niet te overtuigen, al was hij niet de enige. Eerder werd Veerman al eens geconfronteerd met de uitspraken van Koeman, destijds reageerde hij nogal verbolgen op de vragen die hij kreeg.

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

