hoeft niet op een uitnodiging van Ronald Koeman te rekenen voor het WK van aanstaande zomer, zo laat de bondscoach van Oranje weten bij Studio Voetbal. De middenvelder deed onlangs een open sollicitatie naar een terugkeer bij het Nederlands elftal.

Wijnaldum kwam tot dusver 96 keer uit voor het Nederlands elftal, waarvan de laatste de met 2-3 verloren groepswedstrijd tegen Oostenrijk was op het EK van 2024. Sindsdien speelde de middenvelder niet meer voor de nationale ploeg. Desondanks had hij het WK nog niet uit zijn hoofd gezet, zo liet hij ruim een week geleden weten in gesprek met De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Bij Studio Voetbal krijgt Koeman de vraag of Wijnaldum nog kans maakt op een oproep voor Oranje. “Nee”, is het kraakheldere antwoord van de bondscoach, die vervolgens ook met een korte toelichting komt. “Ik heb Gini twee maanden geleden bij mij thuis gehad, toen hebben we een gesprek gevoerd. Het was redelijk laat, omdat hij daar pas laat mee kwam, maar het was een beetje een evaluatie van het EK van 2024.”

Wijnaldum liet in het gesprek weten dat hij niet blij was met zijn rol als reserve: tijdens het toernooi kwam hij tot drie invalbeurten, allemaal in de groepsfase. “Toen hebben we daarover gesproken, maar daar (WK-deelname, red.) is totáál niet over gesproken”, gaat Koeman verder. “Voor mij was dat op dat moment een station dat voorbij is. Dat was voor hem blijkbaar niet helemaal duidelijk.” Nadat de bondscoach het recente interview van Wijnaldum las, heeft hij de routinier direct gebeld. “Om te zeggen dat ik de voorkeur aan anderen geef.”

Arno Vermeulen wil graag horen wat het argument van Koeman is om Wijnaldum niet mee te nemen. “Ik heb hem sinds het EK 2024 niet meer geselecteerd en de voorkeur gegeven aan een aantal andere spelers op zijn positie”, antwoordt de keuzeheer. “Daar ben ik zeer tevreden over.” Marten de Roon zit nog wél ‘in het achterhoofd’ van de bondscoach, laat hij vervolgens desgevraagd weten.