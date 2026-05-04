Óscar García compleet neergesabeld: ‘Eerste klas bangerd’

Óscar García is totaal ongeschikt als hoofdtrainer van Ajax, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De Spanjaard speelt zijn wedstrijden volgens de verslaggever niet om te winnen, maar om niet te verliezen. Driessen weet dan ook zeker dat García volgend seizoen niet voor de groep staat bij Ajax.

García heeft het sinds maart voor het zeggen bij Ajax 1 en hoopt ook volgend seizoen voor de groep te staan. Een slecht idee, zo vindt Driessen. “Ajax is onder Óscar García allesbehalve Ajax”, begint hij in zijn column. “Hij predikt de evangelie van Johan Cruijff, maar is een eerste klas bangerd.”

Door ziekte van Wout Weghorst koos García voor Kasper Dolberg in de spits, maar dat was niet zijn enige aanpassing voor het duel met PSV (2-2). “Hij passeerde direct de offensieve Oscar Gloukh voor de verdedigende Ko Itakura. Bij balverlies speelde de Japanner in de laatste lijn met vijf verdedigers en bij balbezit was hij één van de drie defensieve middenvelders met Jorthy Mokio en Youri Baas”, analyseert Driessen de speelwijze van Ajax in het topduel. Dat García bij de gelijkmaker van Mika Godts in blessuretijd juicht ‘alsof de Champions League is gewonnen’, laat volgens Driessen zien dat hij enorm veel stress ervaart.

“García speelt niet om te winnen, maar vooral om niet te verliezen en vandaar werd het 2-2 tegen een veredeld B-team van PSV”, concludeert de journalist. “García heeft aangegeven graag bij Ajax te willen blijven; hij zal volgend seizoen niet als eindverantwoordelijke op de bank zitten”, weet hij zeker.

Cruijff moet Ajax op ‘zeker zeven plekken’ versterken

Jordi Cruijff staat nu aan de vooravond van een heel drukke transferzomer, zo schetst Driessen. Volgens de verslaggever moet de technisch directeur Ajax namelijk op in ieder geval zeven plekken versterken. “Paes liet weer de nodige steken vallen en schopte tweemaal een uittrap over de zijlijn”, begint de columnist zijn relaas. “De backs Lucas Rosa en Anton Gaaei zijn geen Ajax-materiaal. De Braziliaan is zwak aan de bal, terwijl de Deen niet kan verdedigen.” De twee zijn volgens Driessen ‘leuke wisselspelers’. Dat geldt volgens hem ook voor Youri Regeer.

Waar Youri Baas een talent is waar Ajax volgens de journalist op kan bouwen, wordt hij niet geholpen door Josip Sutalo naast hem. “In de opbouw een onruststoker aan de bal en maakt defensief slippertjes.” Ook Itakura kan Driessen niet bekoren: “Hij is zoals vaker bij Japanse profs vlees nog vis.”

De laatste naam die Cruijff volgens Driessen waarschijnlijk moet vervangen, is Godts. “Hij is allesbeslissend, ook tegen PSV met een assist en een doelpunt, maar voor zijn ontwikkeling is het beter om een sportieve stap te maken. Voor Cruijff valt te hopen dat hij veel opbrengt, zodat hij de nieuwe basiself van de noodzakelijke kwaliteitsimpulsen kan voorzien.” Over de toekomst van Steven Berghuis twijfelt de journalist: “Hij blijft een prima speler met een geweldige traptechniek, maar de sleet zit erop. Het lichaam protesteert ver voor het einde van een topwedstrijd en bij een combinatie van nationaal en Europees voetbal iedere drie dagen.”