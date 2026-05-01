Carrick geeft zorgwekkende WK-update over De Ligt

Michael Carrick heeft vrijdag een weinig hoopgevende medische update gegeven over de fysieke gesteldheid van . De centrumverdediger kampt al maanden met een slepende rugblessure en een rentree in de wedstrijdselectie is nog altijd niet aanstaande. Hierdoor komt deelname aan het naderende wereldkampioenschap in de Verenigde Staten serieus in gevaar voor de international.

De Ligt kwam op in november vorig jaar voor het laatst in actie voor Manchester United. In het uitduel met Crystal Palace liep hij de rugkwetsuur op die hem tot op de dag van vandaag aan de kant houdt. Hoewel de verdediger inmiddels wel weer individueel op het veld staat, traint hij nog altijd niet mee met de rest van de groep. De medische staf van United wil geen onnodige risico's nemen met het herstel van de Nederlander.

Tijdens het persmoment van vrijdag werd Carrick opnieuw gevraagd naar de status van zijn pupil, waarna de interim-trainer de aanwezige pers moest teleurstellen. "Matta is er nog steeds wat verder van verwijderd en wordt nog niet betrokken in het spel." De oefenmeester benadrukte eerder al hoe verraderlijk de kwetsuur van de verdediger is. "Het is typisch zo’n rugblessure: soms denk je dat het goed gaat en dan is het ineens toch niet helemaal in orde", zo klonk het uit de mond van de manager. Het is dan ook zeer de vraag of De Ligt in een van deze resterende affiches nog speelminuten kan maken voor zijn club.

Het gebrek aan wedstrijdritme vormt een groot probleem met het oog op het naderende eindtoernooi. Bondscoach Ronald Koeman heeft in de aanloop naar de zomer meermaals aangegeven dat hij uitsluitend spelers wil selecteren die volledig wedstrijdfit zijn. De Ligt moet door zijn absentie serieus vrezen voor zijn plek in de selectie. Koeman zal eind mei of uiterlijk begin juni de definitieve WK-selectie aan de wereld communiceren, aangezien de lijst op 1 juni officieel moet zijn ingeleverd.