Carrick geeft zorgwekkende WK-update over De Ligt

1 mei 2026, 18:52
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Michael Carrick heeft vrijdag een weinig hoopgevende medische update gegeven over de fysieke gesteldheid van Matthijs de Ligt. De centrumverdediger kampt al maanden met een slepende rugblessure en een rentree in de wedstrijdselectie is nog altijd niet aanstaande. Hierdoor komt deelname aan het naderende wereldkampioenschap in de Verenigde Staten serieus in gevaar voor de international.

De Ligt kwam op in november vorig jaar voor het laatst in actie voor Manchester United. In het uitduel met Crystal Palace liep hij de rugkwetsuur op die hem tot op de dag van vandaag aan de kant houdt. Hoewel de verdediger inmiddels wel weer individueel op het veld staat, traint hij nog altijd niet mee met de rest van de groep. De medische staf van United wil geen onnodige risico's nemen met het herstel van de Nederlander.

Tijdens het persmoment van vrijdag werd Carrick opnieuw gevraagd naar de status van zijn pupil, waarna de interim-trainer de aanwezige pers moest teleurstellen. "Matta is er nog steeds wat verder van verwijderd en wordt nog niet betrokken in het spel." De oefenmeester benadrukte eerder al hoe verraderlijk de kwetsuur van de verdediger is. "Het is typisch zo’n rugblessure: soms denk je dat het goed gaat en dan is het ineens toch niet helemaal in orde", zo klonk het uit de mond van de manager. Het is dan ook zeer de vraag of De Ligt in een van deze resterende affiches nog speelminuten kan maken voor zijn club.

Het gebrek aan wedstrijdritme vormt een groot probleem met het oog op het naderende eindtoernooi. Bondscoach Ronald Koeman heeft in de aanloop naar de zomer meermaals aangegeven dat hij uitsluitend spelers wil selecteren die volledig wedstrijdfit zijn. De Ligt moet door zijn absentie serieus vrezen voor zijn plek in de selectie. Koeman zal eind mei of uiterlijk begin juni de definitieve WK-selectie aan de wereld communiceren, aangezien de lijst op 1 juni officieel moet zijn ingeleverd.

Voetbalfanaat
582 Reacties
1.252 Dagen lid
3.005 Likes
Voetbalfanaat
Als je in dit artikel leest dat hij in feite voorlopig nog niet wedstrijdfit is dan is de kans dat hij mee gaat naar het WK vrijwel nihil. Of de Ligt er wel of niet bij is de verdediging blijft het grote zorgenkindje voor Koeman.

Jagerman
139 Reacties
131 Dagen lid
166 Likes
Jagerman
@Voetbalfanaat Daar denk ik totaal anders over. Verdedigers en middenvelders genoeg. De aanval is het grote probleem. Weghorst is passé, die surrogaatspits van Sunderland werkt alleen maar op de lachspieren. Wat blijft zijn Malen. Depay eventueel Flemming en mogelijk Linssen.

Orient
112 Reacties
58 Dagen lid
70 Likes
Orient
Zou volstrekt onverantwoord om hem mee te nemen. Helaas, maar er zijn teveel alternatieven die wel fit genoeg zijn.

Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
13
1
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2
2023/2024
Bayern München
22
2

