Kraay sprak mogelijke vervanger Simons: 'Als ik erbij ben, kan het land op me rekenen'

Hans Kraay jr. schuift naar voren als de ideale vervanger voor de zwaar geblesseerde bij het Nederlands elftal. In gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate stelt de analist dat de aanvallende middenvelder van PSV uitstekend in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman zou passen.

Dat Oranje een vacature heeft op het middenveld, is het gevolg van het definitieve wegvallen van Simons. De speler van Tottenham Hotspur scheurde in het uitduel met Wolverhampton Wanderers de voorste kruisband van zijn rechterknie af.

Hoewel Kraay doorgaans pleit voor internationals uit Europese topcompetities, maakt hij voor de PSV'er graag een uitzondering. "Ik weet heus wel dat ik heb gezegd dat we zo veel mogelijk spelers moeten meenemen die in de Premier League, in Italië en in Spanje spelen", stelt Kraay. "Alle basisspelers van Oranje spelen in het buitenland, maar Guus Til is daarin een uitzondering. Die zeurt niet, die zanikt niet. Die kan je op tien zetten als je hem nodig hebt. Als je voor staat en je moet op de counter spelen, kan hij in de spits".

Kraay sprak recentelijk zelf met Til over een mogelijke verkiezing en legde hem voor dat de bondscoach hem nauwlettend in de gaten houdt. Koeman heeft inmiddels aan Kraay bevestigd dat hij dit bewuste interview heeft gezien. Volgens Kraay toont Til precies de juiste instelling voor een rol als wisselspeler tijdens een eindtoernooi. "Zelf zegt hij daarover: 'Als ik nummer 26 ben, nummer 9, nummer 11 of nummer 10, het maakt mij niet uit. Als ik erbij ben, kan het land op me rekenen'", aldus de analist.

Til heeft in ieder geval uitstekende statistieken overlegt om een rentree in de nationale ploeg af te dwingen. De middenvelder was dit Eredivisie-seizoen al goed voor dertien doelpunten en vier assists. Toch was hij er tijdens de meest recente interlandperiodes niet bij. Koeman benadrukte eerder dit voorjaar dat de lat voor spelers uit de Nederlandse competitie erg hoog ligt, maar dat fitheid en wedstrijdritme in de laatste maanden voor het toernooi doorslaggevend zijn voor de laatste plekken in de definitieve selectie. Komende zaterdag krijgt Til hoogstwaarschijnlijk de kans om zich op het hoogste niveau in de Eredivisie te tonen aan Koeman in de wedstrijd tegen Ajax. Dit gezien het feit dat er bij PSV een hoop spelers ontbreken.