Verschrikkelijke beelden: ontroostbare Xavi Simons verlaat veld met brancard

25 april 2026, 17:29
Xavi Simons raakt geblesseerd
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Xavi Simons is zaterdagmiddag uitgevallen met een ogenschijnlijk zware knieblessure. De Oranje-international van Tottenham Hotspur raakte in de degradatiekraker tegen Wolverhampton Wanderers geblesseerd na een duel in minuut 56, waarna hij moest huilen van de pijn. In aanloop naar het WK is dit natuurlijk zorgelijk nieuws voor het Nederlands elftal.

Na zo’n tien minuten in de tweede helft ging het helemaal mis voor Simons, die viel en direct naar zijn knie greep. De aangeslagen Nederlander kermde het uit van de pijn en moest het veld verlaten voor Lucas Bergvall.

Het was snel duidelijk dat het foute boel was voor de international. Er moest zelfs een brancard aan te pas komen om de middenvelder annex aanvaller van het veld te helpen. In aanloop naar het WK, dat over een kleine twee maanden start, is dit verschrikkelijk nieuws. Simons is een vast gezicht in de selectie van Ronald Koeman, maar ziet het eindtoernooi in groot gevaar komen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 23 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Spurs
27
2
2024/2025
Leipzig
25
10
2023/2024
Leipzig
32
8

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Man City
33
37
70
2
Arsenal
33
37
70
3
Man Utd
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool
33
11
55

