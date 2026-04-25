Verschrikkelijke beelden: ontroostbare Xavi Simons verlaat veld met brancard

is zaterdagmiddag uitgevallen met een ogenschijnlijk zware knieblessure. De Oranje-international van Tottenham Hotspur raakte in de degradatiekraker tegen Wolverhampton Wanderers geblesseerd na een duel in minuut 56, waarna hij moest huilen van de pijn. In aanloop naar het WK is dit natuurlijk zorgelijk nieuws voor het Nederlands elftal.

Na zo’n tien minuten in de tweede helft ging het helemaal mis voor Simons, die viel en direct naar zijn knie greep. De aangeslagen Nederlander kermde het uit van de pijn en moest het veld verlaten voor Lucas Bergvall.

Het was snel duidelijk dat het foute boel was voor de international. Er moest zelfs een brancard aan te pas komen om de middenvelder annex aanvaller van het veld te helpen. In aanloop naar het WK, dat over een kleine twee maanden start, is dit verschrikkelijk nieuws. Simons is een vast gezicht in de selectie van Ronald Koeman, maar ziet het eindtoernooi in groot gevaar komen.