Peter Bosz zette dinsdag officieel zijn handtekening onder een nieuw contract bij PSV, wat voor veel blijdschap zorgt bij de club en iedereen om de trainer heen. Toch was er ook iemand een beetje ontevreden. De moeder van Bosz vond het namelijk vervelend dat ze nog niet wist van de contractverlenging.

Afgelopen weekend kwam er een einde aan alle speculaties over de toekomst van Bosz. PSV maakte na afloop van de eenzijdige topper tegen Feyenoord (3-0 zege) bekend dat de trainer zijn contract zou gaan verlengen tot medio 2028. Dinsdag was het officiële tekenmoment daar en verbond de oefenmeester zichzelf voor nog twee jaar aan de koploper van Nederland.

“De mensen in mijn directe omgeving zijn blij, maar ook de mensen in de club en collega’s. Het is één blije, happy family”, wordt Bosz geciteerd door De Telegraaf. Toch was niet iedereen alleen maar blij. “Mijn moeder was een beetje boos dat ik het haar nog niet verteld had.” De 62-jarige trainer denkt echter dat hij een goede keuze heeft gemaakt. “Zij zegt altijd dat ze haar mond wel kan houden. Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van”, lacht Bosz.

De 86-jarige Tiny leeft altijd intens mee met de loopbaan van haar oudste zoon en is ook zo nu en dan in het Philips Stadion te vinden. “Mijn broers en mijn zus bellen dan weer naar haar en zeggen: ‘Jij weet het vast wel, mam’. Maar nee, ook zij wist het niet”, zegt Bosz. “Het is ook beter om dat mensen niet aan te doen. Veel mensen vinden het toch lastig om hun mond te houden als ze zoiets weten.”