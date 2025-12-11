Go Ahead Eagles kan opnieuw niet stunten: Lyon pakt vrij eenvoudige overwinning

Go Ahead Eagles heeft donderdagavond geen punten kunnen meenemen uit Lyon. De ploeg van Melvin Boel kon aanvallend amper een vuist maken en moet in de laatste wedstrijden nog punten pakken om de play-offs te bereiken.

Lyon kwam razendsnel uit de startblokken: na drie minuten hadden de Fransen al een bal achter Jari de Busser gelegd. Martin Satriano kreeg een een-tweetje op zeer fraaie wijze terug in de zestien en hoefde alleen nog maar breed te leggen. De Uruguyaan bood zo Afonso Moreira een niet te missen kans: 1-0. Het antwoord van Go Ahead bleef echter ook niet lang uit. Keeper Rémy Descamps speelde in de zesde minuut Corentin Tolisso in, die de bal belabberd aannam. Milan Smit nam de bal over en rondde slim af: de ploeg uit Deventer stond weer op gelijke hoogte.

Helaas liet een derde doelpunt ook niet lang op zich wachten. In de 11e minuut besloot oud-Arsenal-back Ainsley Maitland-Niles eens van afstand te schieten. Door de curve had De Busser het moeilijk met dat schot en was zijn redding niet optimaal. Pavel Sulc stond op de goede plek en tikte de bal via de keeper in het doel. Enkele minuten later stonden Satriano en Moreira weer oog in oog met De Busser, maar dit keer leverde een grote kans geen goal op. Wat volgde was een weinig enerverende fase, waarin Lyon het wel even goed leek te vinden. De Fransen gingen tevreden met een voorsprong de rust in.

In de tweede helft bleef het van beide kanten vooral bij speldenprikjes. Lyon probeerde via Maitland-Niles , Moreira en Tolisso nog wel het een en ander, maar de Fransen vonden het lastig om honderd procent kansen te creëren. De Eagles kwamen pas echt een beetje op stoom toen Jakob Breum en Victor Edvardsen in de ploeg kwamen. Beide spelers hadden een offensieve instelling en stonden aan de basis van enkele goede aanvallen. Toch vonden de Deventernaren het ook enorm lastig om door de Lyonse defensie heen te dringen. Door die onmacht bleek het niet meer mogelijk de 2-1 achterstand om te zetten in een resultaat.