Supporters van Feyenoord zijn allesbehalve te spreken over het harde spel van FCSB in de onderlinge Europa League-wedstrijd van donderdagavond (4-3 nederlaag). Illustratief was de overtreding die spelmaker Florin Tanase, de uiteindelijke matchwinner in blessuretijd, ruim een kwartier voor tijd beging op Quinten Timber.
Tanase liet zich in de 73ste minuut van de wedstrijd van zijn slechtste kant zien. Nadat Timber op eigen helft wegdraaide bij de dertigjarige Roemeense middenvelder, stak laatstgenoemde ogenschijnlijk bewust zijn rechterbeen uit om de Feyenoord op zijn rechterknie te raken
“Zo, die krijgt daar een schop, zeg! Dit is een donkergele kaart voor Tanase, die maar één doel heeft: Timber torpederen”, reageerde commentator Vincent Schildkamp geschokt bij Ziggo Sport.
De Oekraïense scheidsrechter Mykola Balakin floot voor een overtreding en toonde Tanase uiteindelijk een gele kaart. Van Schildkamp had dat ook een rode kaart mogen zijn: “Dit is een smerige overtreding van Tanase. Echt een hele gemene. Vol op de knie geraakt!”
Fans van Feyenoord reageren op X boos én verontwaardigd. Zij ergeren zich aan het in hun ogen te harde spel van FCSB en de wijze waarop de arbitrage daarmee omgaat.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Misschien.. Maar mijn clubbie heeft het zelf laten liggen. Sneller bal rondspelen, niet de duels ingaan en eerder beslissen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Misschien.. Maar mijn clubbie heeft het zelf laten liggen. Sneller bal rondspelen, niet de duels ingaan en eerder beslissen.