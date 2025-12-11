Supporters van Feyenoord zijn allesbehalve te spreken over het harde spel van FCSB in de onderlinge Europa League-wedstrijd van donderdagavond (4-3 nederlaag). Illustratief was de overtreding die spelmaker , de uiteindelijke matchwinner in blessuretijd, ruim een kwartier voor tijd beging op .

Tanase liet zich in de 73ste minuut van de wedstrijd van zijn slechtste kant zien. Nadat Timber op eigen helft wegdraaide bij de dertigjarige Roemeense middenvelder, stak laatstgenoemde ogenschijnlijk bewust zijn rechterbeen uit om de Feyenoord op zijn rechterknie te raken

© Ziggo Sport

“Zo, die krijgt daar een schop, zeg! Dit is een donkergele kaart voor Tanase, die maar één doel heeft: Timber torpederen”, reageerde commentator Vincent Schildkamp geschokt bij Ziggo Sport.

De Oekraïense scheidsrechter Mykola Balakin floot voor een overtreding en toonde Tanase uiteindelijk een gele kaart. Van Schildkamp had dat ook een rode kaart mogen zijn: “Dit is een smerige overtreding van Tanase. Echt een hele gemene. Vol op de knie geraakt!”

Fans van Feyenoord reageren op X boos én verontwaardigd. Zij ergeren zich aan het in hun ogen te harde spel van FCSB en de wijze waarop de arbitrage daarmee omgaat.