Feyenoord-fans zijn woest om brute actie van Florin Tanase tegen Quinten Timber

Quinten Timber FSCB Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
11 december 2025, 23:07

Supporters van Feyenoord zijn allesbehalve te spreken over het harde spel van FCSB in de onderlinge Europa League-wedstrijd van donderdagavond (4-3 nederlaag). Illustratief was de overtreding die spelmaker Florin Tanase, de uiteindelijke matchwinner in blessuretijd, ruim een kwartier voor tijd beging op Quinten Timber.

Tanase liet zich in de 73ste minuut van de wedstrijd van zijn slechtste kant zien. Nadat Timber op eigen helft wegdraaide bij de dertigjarige Roemeense middenvelder, stak laatstgenoemde ogenschijnlijk bewust zijn rechterbeen uit om de Feyenoord op zijn rechterknie te raken

Florin Tanase Quinten Timber
© Ziggo Sport
Artikel gaat verder onder video

“Zo, die krijgt daar een schop, zeg! Dit is een donkergele kaart voor Tanase, die maar één doel heeft: Timber torpederen”, reageerde commentator Vincent Schildkamp geschokt bij Ziggo Sport.

De Oekraïense scheidsrechter Mykola Balakin floot voor een overtreding en toonde Tanase uiteindelijk een gele kaart. Van Schildkamp had dat ook een rode kaart mogen zijn: “Dit is een smerige overtreding van Tanase. Echt een hele gemene. Vol op de knie geraakt!”

Fans van Feyenoord reageren op X boos én verontwaardigd. Zij ergeren zich aan het in hun ogen te harde spel van FCSB en de wijze waarop de arbitrage daarmee omgaat.

Feyenoord-speler Luciano Valente

Van Persie volgt plan: fatale wissel Valente was vooraf al gepland

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Feyenoord-speler Quinten Timber

Feyenoord zakt door het ijs tegen FCSB: vervolg in Europa League schier onmogelijk

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Danny Vera FSCB Feyenoord

Kijkers twitteren massaal over Danny Vera wanneer Elias Charalambous in beeld komt

  • Gisteren, 21:47
  • Gisteren, 21:47
Mike
706 Reacties
1.172 Dagen lid
5.049 Likes
Mike
Misschien.. Maar mijn clubbie heeft het zelf laten liggen. Sneller bal rondspelen, niet de duels ingaan en eerder beslissen.

Mike
706 Reacties
1.172 Dagen lid
5.049 Likes
Mike
Misschien.. Maar mijn clubbie heeft het zelf laten liggen. Sneller bal rondspelen, niet de duels ingaan en eerder beslissen.

Florin Tanase

Florin Tanase
Steaua Boekarest
Team: FCSB
Leeftijd: 30 jaar (30 dec. 1994)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
FCSB
17
9
2024/2025
Okhdood
-
-
2024/2025
FCSB
28
4
2023/2024
Al Jazira
-
-

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
6
10
15
2
Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
6
7
14
5
Freiburg
6
6
14
6
Ferencváros
6
5
14
7
Braga
6
5
13
8
Porto
6
4
13
9
Stuttgart
6
7
12
10
Roma
6
5
12
11
Nottm Forest
6
5
11
12
Fenerbahçe
6
4
11
13
Bologna
6
4
11
14
Plzeň
6
4
10
15
Panathinaikos
6
2
10
16
Genk
6
1
10
17
Crvena zvezda
6
0
10
18
PAOK
6
3
9
19
Celta
6
3
9
20
Lille
6
3
9
21
Young Boys
6
-4
9
22
Brann
6
-1
8
23
Ludogorets
6
-3
7
24
Celtic
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
Basel
6
-1
6
27
FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead
6
-6
6
29
Sturm
6
-4
4
30
Feyenoord
6
-6
3
31
Salzburg
6
-6
3
32
Utrecht
6
-6
1
33
Rangers
6
-8
1
34
Malmö
6
-9
1
35
Maccabi TA
6
-16
1
36
Nice
6
-9
0

Complete Stand

