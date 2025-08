'FC Porto verzon geweldige list om De Jong-transfer geheim te houden'

FC Porto heeft er op een heel bijzondere manier voor gezorgd dat niemand op de hoogte was van de komst van . De voormalige spits van PSV werd namelijk ingeschreven als speler van de handbalploeg. Dat schrijft het Portugese O Jogo althans.

In een wereld waarin transferjournalisten als Fabrizio Romano de dienst uitmaken, weten voetbalfans en -volgers vaak al dagen of weken van te voren dat een transfer eraan zit te komen. Dat De Jong twijfelde over zijn toekomst bij PSV, was al geruime tijd bekend. De Eindhovenaren gingen er midden juli vanuit dat de kopsterke aanvaller niet meer onderdeel zou zijn van de selectie voor het seizoen 2025/26 en benadrukten dit met de transfer van Alassane Pléa.

Artikel gaat verder onder video

Maar dat De Jong naar FC Porto zou vertrekken, kwam voor velen uit het niets. Daar had de Portugese topclub ook alles voor over. Zo meldt O Jogo dat De Jong als handbalspeler werd ingeschreven, om journalisten niet op de hoogte te stellen van een aankomende transfer. Uiteindelijk wist alleen de directie van Porto van de medische keuring en presentatie van De Jong.

Toen de spits in Portugal landde, moest zijn zaakwaarnemer tevens de koffers ophalen. Het hele plan slaagde uiteindelijk op perfecte wijze. De Jong verbaasde vriend en vijand zondag door zich te tonen aan de fans van Porto op de open dag. De Nederlander gelooft nog steeds niet dat het plan zo goed lukte, laat hij weten tegenover hetzelfde medium. "Ik had nooit gedacht dat de transfer zo geheim zou blijven, dat niemand het al zou weten en we de fans konden verrassen. Ik denk dat het gelukt is."