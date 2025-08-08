'Engelse Champions League-club zit in de stress en klopt met grote zak geld aan bij Kroes'

Newcastle United heeft verregaande interesse in van Ajax. Dat meldt NUFCBlog. De Engelse ploeg, die komend seizoen actief is in de Champions League, heeft nog dringend middenvelders nodig en zou een kleine 30 miljoen euro willen uitgeven.

Bij Newcastle-fans heerst momenteel de frustratie dat er nog maar weinig actie is ondernomen op de transfermarkt. Toegegeven, Anthony Elanga heeft The Magpies voor meer dan zestig miljoen versterkt, maar dat is ook de enige echt grote aanwinst van deze zomer. Daarbij is het ook maar de vraag of de Zweed direct basisspeler zal zijn, aangezien Jacob Murphy afgelopen seizoen zijn waarde meer dan eens toonde. De 30-jarige Engelsman eindigde het seizoen met acht Premier League-doelpunten en twaalf competitieassists en had daarmee meer rendement dan Elanga. Verder wisselde Newcastle zijn (reserve)keeper: Martin Dubravka ging naar Burnley, terwijl Aaron Ramsdale aan de selectie werd toegevoegd. De voormalige Arsenal-doelman zal de strijd aan moeten gaan met Nick Pope.

Nu wil Newcastle ook een nieuwe middenvelder inlijven. "Vorig seizoen hadden we zes middenvelders, we willen dat aantal dit jaar weer halen", zei trainer Eddie Howe, geciteerd door NUFCBlog. Maar door een blessure van Joe Willock en het vertrek van Sean Longstaff heeft Newcastle nog maar vier fitte middenvelders, waaronder de negentienjarige Lewis Miley. "Dat is reden tot zorg. We willen onszelf in die linie versterken", voegde Howe nog toe. Over iets meer dan een week (16 augustus) begint het Premier League-seizoen voor Newcastle alweer.

Volgens NUFCBlog is Taylor nu aan de shortlist van Newcastle toegevoegd. "De 23-jarige middenvelder staat aan een tijdje op de radar van de club en zou voor 25 miljoen pond (zo'n 29 miljoen euro, red.) op te halen zijn." Newcastle ziet naar verluidt in Taylor een middenvelder met een oogje voor de goal, die al op hoog niveau zijn waarde heeft getoond. De Ajacied, die nog een contract in Amsterdam heeft voor twee jaar, zou in het geval van een transfer ploeggenoot worden van Sven Botman.