Carragher niet onder de indruk: 'Elke zomer hetzelfde, ze zijn niet dichter bij de titel gekomen'

Jamie Carragher is niet onder de indruk van de transferactiviteiten van Chelsea. Het clubicoon van Liverpool, tegenwoordig vooral actief als analist, stelt dat de nieuwe werkgever van 'spelers met dezelfde kwaliteiten inwisselt'. The Blues gaan dit seizoen dan ook niet meestrijden om de landstitel, zo voorziet Carragher.

Hoewel Chelsea de afgelopen jaren honderden miljoenen euro's uitgaf aan nieuwe spelers, dateert het laatste landskampioenschap van de Londense club alweer van het seizoen 2016/17. De club versleet sindsdien een vracht aan trainers, waaronder grote namen als Maurizio Sarri, Frank Lampard, Thomas Tuchel, Graham Potter en Mauricio Pochettino. Zelfs het winnen van de Champions League in 2021 kon Tuchel niet redden: toen de resultaten in het seizoen daarop tegenvielen werd de huidige bondscoach van Engeland al in september. Afgelopen seizoen legde Chelsea onder de Italiaanse trainer Enzo Maresca wel beslag op de Conference League, door in de finale af te rekenen met Real Betis. Bovendien eindigde de club op de vierde plaats in de competitie, waardoor er komend seizoen weer Champions League-voetbal wordt gespeeld op Stamford Bridge.

Traditiegetrouw trekt Chelsea ook deze zomer weer flink de portemonnee om de selectie te versterken. Behalve Hato mocht Maresca ook spelers als João Pedro (voor ruim 60 miljoen euro overgekomen van Brighton & Hove Albion), Jamie Gittens (56 miljoen, Borussia Dortmund) en Liam Delap (35 miljoen, Ipswich Town) verwelkomen. Bovendien is Chelsea nog niet uitgewinkeld. De Londenaren hopen bijvoorbeeld voor het sluiten van de markt ook Oranje-international Xavi Simons nog naar de Premier League te kunnen halen. Tegenover de (gehoopte) komst van bovengenoemde spelers staat het vertrek van onder meer Noni Madueke (Arsenal), João Félix (Al-Nassr) en Kiernan Dewsbury-Hall (Everton). Al met al gaf Chelsea deze zomer naar schatting al bijna 280 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, terwijl er ruim 230 miljoen euro werd opgehaald met uitgaande transfers.

Carragher toont zich in een aantal berichten op X niet onder de indruk van het opnieuw gerenoveerde Chelsea. "Ik denk niet dat ze kampioen kunnen worden, dat gaat niet met deze keeper en deze centrale verdedigers. Plus: ze gaan Champions League spelen en kunnen niet meer zo rouleren als ze vorig jaar deden in de Conference League", stelt de oud-verdediger. "Ik wil niet negatief spreken over Chelsea", schrijft Carragher in een andere tweet, "maar ik geef mijn oprechte mening en die is in de afgelopen twaalf maanden niet veranderd. Mijn opmerkingen over spelers die niet bij ze tekenen hebben te maken met de 'draaideur' bij de club, waarbij ze spelers inwisselen voor spelers met dezelfde kwaliteiten."