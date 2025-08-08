Hato ziet concurrent bij Chelsea uitvallen met zeer zware knieblessure

Chelsea zal het een groot deel van het seizoen moeten doen zonder . De 22-jarige verdediger heeft op de training zijn kruisband gescheurd en is inmiddels geopereerd. Het is voor de jonge Engelsman ontzettend vervelend, maar het kan wellicht goed nieuws zijn voor .

De jonge Hato rondde vorig week zijn transfer naar Chelsea af, waar hij een contract tot medio 2032 heeft getekend. Bij The Blues is de negentienjarige verdediger in eerste instantie gehaald als linksback, maar hij kan ook als centrale verdediger uit de voeten. Analist Anco Jansen vreesde de concurrentie bij Chelsea al voor Hato, die nu dus Colwill voorlopig weg kan strepen als concurrent.

Artikel gaat verder onder video

Op de training van afgelopen dinsdag ging het mis voor Colwill, die voor het eerst sinds het winnen van het WK voor clubteams met Chelsea weer op het veld stond. De Engelse verdediger viel uit met pijn aan zijn knie en uit de scan bleek dat hij zwaar geblesseerd is. Inmiddels heeft hij ook al een operatie ondergaan. "Medische tests bevestigden dat een operatie de vereiste behandeling zou zijn", aldus Chelsea in een statement. "Levi zal nu beginnen met zijn herstel en zal tijdens zijn revalidatie worden ondersteund door de medische afdeling van de club in Cobham."

Het wegvallen van Colwill is een gigantische aderlating voor trainer Enzo Maresca, aangezien de jonge verdediger een vaste waarde was voor de Chelsea-coach. Afgelopen seizoen startte Colwill in 35 van de 38 wedstrijden in de basis in de Premier League. Hij had dan ook een cruciaal aandeel in het behalen van een ticket voor de Champions League.

Onbekend of Chelsea de markt opgaat

Het is nog niet bekend of Chelsea door het wegvallen van Colwill de markt opgaat. "Dat hangt ervan af. We gaan het zien. Het is duidelijk hoe belangrijk Levi voor ons is geweest. Ik sprak hem gisteren en vertelde hem dat wat we hebben bereikt ook aan hem te danken is. Hij was een hele belangrijke speler", liet de oefenmeester op een persconferentie in aanloop naar de vriendschappelijke wedstrijden tegen Bayer Leverkusen en AC Milan.