Hato voltooit droomtransfer naar Chelsea en levert Ajax miljoenen op

maakt de overstap van Ajax naar Chelsea, zo melden beide clubs via de officiële kanalen. Daarmee heeft de negentienjarige verdediger zijn droomtransfer naar Londen te pakken. Hato tekent een contract tot 2032 op Stamford Bridge.

Sinds zijn debuut in het eerste van Ajax op zestienjarige leeftijd staat Hato bekend als een van de grootste talenten van Nederland. De jonge verdediger stond niet voor niks in de belangstelling van de nodige Europese topclubs, waaronder Real Madrid, Arsenal en Liverpool. Uiteindelijk was het Chelsea dat het meest doortastend was en Hato wist los te weken bij Ajax.

In eerste instantie verlangde Ajax een transfersom van 55 tot 60 miljoen euro voor het toptalent, maar uiteindelijk is Alex Kroes overstag gegaan voor een lager bedrag. De Amsterdammers bevestigen nu zelf dat er 44,18 miljoen euro met de transfer gemoeid is. Met die verkoopprijs behoort Hato bij de vijf duurste verkopen in de clubgeschiedenis van Ajax.

Hato debuteerde in november 2022 op zestienjarige leeftijd in het profvoetbal, toen John Heitinga hem minuten gunde bij Jong Ajax. Twee maanden later gaf Alfred Schreuder hem minuten in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. Hoewel Hato nog altijd pas negentien jaar is, brengt hij al een berg aan ervaring met zich mee. In totaal speelde hij 111 keer voor Ajax 1, waarin hij vier doelpunten maakte en negen assists gaf. In zijn tijd in Amsterdam mocht Hato ook al zes keer voor Oranje uitkomen.

Reactie Kroes

Technisch directeur Kroes heeft zondag via de clubsite gelijk gereageerd op het vertrek van de linksback annex centrale verdediger. "Met het vertrek van Jorrel verliezen we een van de sterkhouders in onze verdedigers. Hij is niet alleen een enorm talent en een geweldige speler, maar heeft ook een uitmuntend(e) karakter en persoonlijkheid. We hadden hem graag in ieder geval nog een jaar bij ons gehouden, maar we begrepen dat hij zijn zitten had gezet op dit mooie avontuur in de Premier League. We wissen hem veel succes bij deze uitdaging, zijn trots op alles dat hij voor Ajax heeft gedaan en hopen dat hij slaagt in Engeland."

