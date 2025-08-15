Godts-geruchten de kop ingedrukt: 'Wat Ajax letterlijk zegt is...'

Live voetbal

Ajax-speler Mika Godts
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
15 augustus 2025, 11:04

Mika Godts staat niet in de belangstelling van Napoli. Dat onthult ESPN-verslaggever Cristian Willaert in Voetbalpraat na navraag bij Ajax. Eerder deze week kwam het gerucht in de wereld dat de kampioen van de Serie A wel oren zou hebben naar de Belgische vleugelaanvaller.

De Belgische transferjournalist Sasha Tavolieri schreef op X dat dat I Partonopei recentelijk heeft geïnformeerd naar de diensten van Godts. De Italiaanse club, die zich eerder deze zomer versterkte met onder meer Noa Lang en Kevin De Bruyne, zouden zelfs al gesprekken hebben gevoerd met Ajax over een overgang van de twintigjarige rechtspoot.

"Nee, er is niet van waar. We hebben het gecheckt", steekt Willaert van wal bij Voetbalpraat. "Ik dacht nog dat er geïnformeerd zou zijn bij een zaakwaarnemer en dat Ajax daar inmiddels ook iets van gehoord heeft. Maar nee, er is geen enkel bericht via wat voor kanaal dan ook binnengekomen bij Ajax dat Napoli Godts zou willen hebben. Wat Ajax letterlijk zegt is: dit is de categorie broodje aap."

Wel vreest Willaert dat Godts buiten de boot dreigt te vallen bij Ajax. "Bij Heitinga kon je in die oefenwedstrijden redelijk zien welke kant hij op wil met zijn basiselftal. Hij heeft wel meerdere varianten in gedachten. Raúl Moro is door de leiding van Ajax gekocht als een rechtsbuiten met diepgang, nu wordt hij continu als linksbuiten opgesteld", aldus de verslaggever. "Daardoor komt Godts wel op de bank terecht. Blijkbaar is Heitinga niet heel erg tevreden over Godts."

Hahahahahaha en jullie dan
1.163 Reacties
775 Dagen lid
8.498 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Is hij tegenwoordig ajax spreekstalmeester of zo hij weet nogal veel van de club denkt tie

CG
2.208 Reacties
752 Dagen lid
13.222 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan. Hij weet écht en echt helemaal niks. Blijft alleen meelopen met iedereen !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Mika Godts

Mika Godts
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3

Complete Stand

