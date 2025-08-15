Godts-geruchten de kop ingedrukt: 'Wat Ajax letterlijk zegt is...'

staat niet in de belangstelling van Napoli. Dat onthult ESPN-verslaggever Cristian Willaert in Voetbalpraat na navraag bij Ajax. Eerder deze week kwam het gerucht in de wereld dat de kampioen van de Serie A wel oren zou hebben naar de Belgische vleugelaanvaller.

De Belgische transferjournalist Sasha Tavolieri schreef op X dat dat I Partonopei recentelijk heeft geïnformeerd naar de diensten van Godts. De Italiaanse club, die zich eerder deze zomer versterkte met onder meer Noa Lang en Kevin De Bruyne, zouden zelfs al gesprekken hebben gevoerd met Ajax over een overgang van de twintigjarige rechtspoot.

"Nee, er is niet van waar. We hebben het gecheckt", steekt Willaert van wal bij Voetbalpraat. "Ik dacht nog dat er geïnformeerd zou zijn bij een zaakwaarnemer en dat Ajax daar inmiddels ook iets van gehoord heeft. Maar nee, er is geen enkel bericht via wat voor kanaal dan ook binnengekomen bij Ajax dat Napoli Godts zou willen hebben. Wat Ajax letterlijk zegt is: dit is de categorie broodje aap."

Wel vreest Willaert dat Godts buiten de boot dreigt te vallen bij Ajax. "Bij Heitinga kon je in die oefenwedstrijden redelijk zien welke kant hij op wil met zijn basiselftal. Hij heeft wel meerdere varianten in gedachten. Raúl Moro is door de leiding van Ajax gekocht als een rechtsbuiten met diepgang, nu wordt hij continu als linksbuiten opgesteld", aldus de verslaggever. "Daardoor komt Godts wel op de bank terecht. Blijkbaar is Heitinga niet heel erg tevreden over Godts."