Sterspeler van 2024/25 staat voor vertrek bij Ajax: clubs in gesprek

Sterspeler van 2024/25 staat voor vertrek bij Ajax: clubs in gesprek
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
14 augustus 2025, 07:42   Bijgewerkt: 08:30

Napoli heeft recent geïnformeerd naar de diensten van Mika Godts, zo beweert Belgische transferspecialist Sacha Tavolieri. Ajax en de club van onder meer Noa Lang en Kevin de Bruyne voerde al gesprekken over een mogelijke transfer.

De conclusie uit die gesprekken is dat beide partijen nog ver uit elkaar liggen. De regerend landskampioen van Italië zoekt naar een concurrent voor de van PSV overgekomen Lang. De namen van Jack Grealish en Federico Chiesa passeerden hiervoor de revue, maar tot een deal kwam het niet.

Ook Godts is nu in beeld bij Napoli, dat geïnformeerd heeft naar de talentvolle Ajax-aanvaller. De buitenspeler, die zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Raúl Moro, heeft in Amsterdam nog een contract van vier jaar. Volgens Tavolieri voerden Ajax en Napoli gesprekken, maar liggen beide clubs nog ‘ver’ van een deal.

Godts kwam 2,5 jaar geleden over van KRC Genk en beleefde met name afgelopen seizoen zijn doorbraak. De twintigjarige linksbuiten was zelfs een van de smaakmakers in het elftal van Francesco Farioli, dat dicht bij de titel was. Godts speelde tot dusverre 68 officiële duels in de hoofdmacht van Ajax. Daarin scoorde hij acht keer en gaf hij tienmaal de assist.

Arena
36 Reacties
3 Dagen lid
124 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

"...staat voor vertrek bij Ajax"...en daarna..."...maar liggen beide clubs nog ver van een deal". Wie verzint dit?

dilima1966
2.547 Reacties
794 Dagen lid
15.838 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Als kroes nu maar weer niet zo gek is om water bij de wijn te doen en weggeef prijs hanteren en ik blijf erbij dat heitinga keizer Peereboom niet de juiste trainers zijn voor ajax Edvardsen godts reserveren spelers heitinga gaat voor de tweede keer falen ben benieuwd hoe het bestuur daar nu daar op ingaat met kroes er kan nu niet weer op een tussen jaar of wat voor smoes gegooid worden

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.383 Reacties
1.052 Dagen lid
19.035 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Tja die jongen heeft het een half seizoen laten zien, daarna niets meer. Je weet dan niet echt wat je ermee moet, Gimenez zag je ook instorten is er bij Feyenoord niet meer uit gekomen en bij Milan bakt i er ook weinig van. Maar met Edvardsen achter Moro ben ik ook tevreden als je een leuke zak geld krijgt.

Copa
1.942 Reacties
702 Dagen lid
22.805 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Nagenoeg alle jonge spelers krijgen een terugval, zo ook Godts. Een heel seizoen is gewoon te lang naast spelen, trainen, krachthonk, veel sterkere tegenstanders in vergelijking met de jeugd. Spelers moet je gedoseerd brengen. Paixao was eerste seizoen slecht, maar ontwikkelde zich toch tot € 30 mln?

Copa
1.942 Reacties
702 Dagen lid
22.805 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Categorie: onzin

❌❌❌
54 Reacties
5 Dagen lid
158 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Copa, dat dus. Denk ook dat dit complete onzin is.

Mika Godts

Mika Godts
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

