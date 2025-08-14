Sterspeler van 2024/25 staat voor vertrek bij Ajax: clubs in gesprek

Napoli heeft recent geïnformeerd naar de diensten van Mika Godts, zo beweert Belgische transferspecialist Sacha Tavolieri. Ajax en de club van onder meer Noa Lang en Kevin de Bruyne voerde al gesprekken over een mogelijke transfer.
De conclusie uit die gesprekken is dat beide partijen nog ver uit elkaar liggen. De regerend landskampioen van Italië zoekt naar een concurrent voor de van PSV overgekomen Lang. De namen van Jack Grealish en Federico Chiesa passeerden hiervoor de revue, maar tot een deal kwam het niet.
Ook Godts is nu in beeld bij Napoli, dat geïnformeerd heeft naar de talentvolle Ajax-aanvaller. De buitenspeler, die zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Raúl Moro, heeft in Amsterdam nog een contract van vier jaar. Volgens Tavolieri voerden Ajax en Napoli gesprekken, maar liggen beide clubs nog ‘ver’ van een deal.
Godts kwam 2,5 jaar geleden over van KRC Genk en beleefde met name afgelopen seizoen zijn doorbraak. De twintigjarige linksbuiten was zelfs een van de smaakmakers in het elftal van Francesco Farioli, dat dicht bij de titel was. Godts speelde tot dusverre 68 officiële duels in de hoofdmacht van Ajax. Daarin scoorde hij acht keer en gaf hij tienmaal de assist.
Als kroes nu maar weer niet zo gek is om water bij de wijn te doen en weggeef prijs hanteren en ik blijf erbij dat heitinga keizer Peereboom niet de juiste trainers zijn voor ajax Edvardsen godts reserveren spelers heitinga gaat voor de tweede keer falen ben benieuwd hoe het bestuur daar nu daar op ingaat met kroes er kan nu niet weer op een tussen jaar of wat voor smoes gegooid worden
Tja die jongen heeft het een half seizoen laten zien, daarna niets meer. Je weet dan niet echt wat je ermee moet, Gimenez zag je ook instorten is er bij Feyenoord niet meer uit gekomen en bij Milan bakt i er ook weinig van. Maar met Edvardsen achter Moro ben ik ook tevreden als je een leuke zak geld krijgt.
Nagenoeg alle jonge spelers krijgen een terugval, zo ook Godts. Een heel seizoen is gewoon te lang naast spelen, trainen, krachthonk, veel sterkere tegenstanders in vergelijking met de jeugd. Spelers moet je gedoseerd brengen. Paixao was eerste seizoen slecht, maar ontwikkelde zich toch tot € 30 mln?
