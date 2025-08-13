Live voetbal

FC Groningen wil Ajax-talent dit seizoen speelminuten bieden

Niels Hassfeld
13 augustus 2025, 06:55

FC Groningen wil deze zomer Dies Janse op huurbasis overnemen van Ajax, zo vertelt algemeen directeur Frank van Mosselveld aan het Dagblad van het Noorden. De noorderlingen zijn op zoek naar een linksbenige centrale verdediger en zien in de negentienjarige Ajacied een geschikte optie.

FC Groningen is deze zomer op zoek naar een linksbenige centrale verdediger, zo maakt Van Mosselveld duidelijk aan de regionale krant. “Het zou gek zijn als we hem niet op de radar hebben”, stelt de bestuurder. “Janse is één van de spelers die we voor die positie volgen. Dat doen we al een tijdje. Hij heeft bij Ajax zijn debuut gemaakt en is daar selectiespeler. Vooralsnog was zijn komst onhaalbaar, maar iets kan heel lang ‘nee’ zijn en dan toch ‘ja’ worden.” Van Mosselveld benadrukt wel dat de gesprekken over de verdediger niet zo concreet zijn dat Janse komend weekend al zou kunnen spelen.

Janse zou al zijn ‘komen buurten’ in Groningen en heeft met meerdere mensen binnen de club gesproken. Mocht De Trots van het Noorden de verdediger willen halen, zou het gaan om een huurdeal. “Het liefst hebben we spelers in eigen beheer, maar soms noopt de situatie tot een andere oplossing”, legt Van Mosselveld uit, die aangeeft dat Groningen met Dave Kwakman en Hjalmar Ekdal vorig seizoen twee belangrijke huurlingen in de selectie had. “Het gaat erom dat de balans binnen de selectie op orde is. We verkeren op dit moment in de gelukkige omstandigheid dat er bij FC Groningen veel waarde op het veld staat.”

De negentienjarige verdediger maakte vorig seizoen zijn debuut voor het eerste elftal van Ajax, in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Tot dusver speelde de jongeling zes duels voor de Amsterdammers. Daarin was hij niet bij doelpunten betrokken. De keuze of Janse dit seizoen bij Ajax speelt, ligt bij hemzelf. “Het is aan Dies zelf of hij verhuurd wil worden”, laat zijn zaakwaarnemer Bas Schothorst weten. “Daar denkt hij over na. Maar zonder te overdrijven zijn er wel 25 clubs geïnteresseerd.” Mocht Groningen dus concreet worden voor de verdediger, zal het met de nodige concurrentie moeten afrekenen.

Neesje
1.584 Reacties
1.051 Dagen lid
9.361 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ik denk dat Ajax hem zelf nodig heeft dit seizoen , niet doen Dies onze Zeeuwse trots .

Copa
1.383 Reacties
701 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ajax niet doen. Een behoorlijk aantal jaren geleden verhuurde Ajax ook wat spelers, totdat ze voor die positie ineens volop blessures hadden. Kaplan gaat nog weg, Wijndal te vaak geblesseerd. Achterin is het magertjes

ERIMIR
2.176 Reacties
401 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

We hebben hem wellicht nog nodig, idd niet doen.

