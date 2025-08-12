Live voetbal 6

Ajax zet belangrijke stap richting basisplaats nieuwe aanwinst

Ajax - Telstar
Mingus Niesten
12 augustus 2025, 17:04

De werkvergunning van Ko Itakura is rond en daarmee zet Ajax een belangrijke stap richting zijn eerste optreden in de ArenA. Die informatie heeft Ajax Life van de club gekregen. Als de Amsterdammers hem ook speelgerechtigd krijgen via de KNVB, kan de Japanner komend weekend zijn debuut maken tegen Go Ahead Eagles.

Ajax trad afgelopen weekend, thuis tegen Telstar, aan met een centraal duo van Youri Baas (22) en Aaron Bouwman (17). Onder andere door de blessure van Josip Sutalo en het ontbreken van een echte nummer zes met het vertrek van Jordan Henderson ziet de verdediging van de ploeg van John Heitinga er nog allerminst overtuigend uit.

Itakura, waar zo'n tien miljoen euro voor is betaald, moet de laatste linie meer solide maken. De 28-jarige verdediger heeft jarenlange Bundesliga-ervaring en is naar verluidt fit om gelijk weer minuten te maken. Indien het Ajax lukt om Itakura voor zondag speelgerechtigd te krijgen, zou hij direct in de basis kunnen beginnen.

