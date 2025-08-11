‘Weghorst schrikt van eigen fratsen op het veld’

Als het aan John van den Brom ligt, krijgt dit seizoen een vaste basisplaats bij Ajax. De clubloze trainer weet zeker dat de spits dit seizoen meer dan twintig doelpunten gaat maken voor Ajax. Ook is hij heel vervelend om tegen te spelen door zijn ‘gezuig’ op het veld, waar Weghorst volgens Van den Brom van schrikt als hij het terugziet.

Weghorst is op persoonlijk vlak goed begonnen aan het seizoen bij Ajax. De spits was tweemaal trefzeker in de openingswedstrijd tegen Telstar (2-0), waardoor de ploeg van John Heitinga ondanks zwak spel wel drie punten pakte. Van den Brom zag zondagmiddag de Weghorst uit hun tijd bij AZ terug, geeft hij aan in De Telegraaf. “Nog altijd bloedfanatiek, irritant voor zijn tegenstanders en vlijmscherp. Hier leeft hij voor: doelpunten, doelpunten en nog eens doelpunten. Denk je dat het hem iets uitmaakt dat Ajax niet zo goed speelde?” Lachend beantwoordt hij zijn eigen vraag: “Ik denk het niet. Die twee goals achter zijn naam. Dáár gaat het hem om.”

Artikel gaat verder onder video

“Weghorst hoeft niet goed te spelen om te scoren en heeft weinig kansen nodig”, gaat de clubloze trainer verder. “Natuurlijk gaat hij dit seizoen twintig doelpunten maken voor Ajax. Wel meer denk ik.” Weghorst leeft volgens Van den Brom echt voor doelpunten. “Het mooie aan Wout vind ik dat hij boos kan zijn als hij heeft gewonnen, maar niet heeft gescoord. Vergis je niet. Hij heeft overal en altijd gescoord.” Maar de aanvaller alleen een afmaker noemen, doet hem volgens Van den Brom ‘tekort’. “Hij is groot, fit en sterk en met hem in de spits kun je ook goed doorvoetballen. De spelers om hem heen kunnen daar hun voordeel mee doen. Als trainer zou ik hem altijd opstellen.”

Daarnaast is Weghorst ook bloedirritant voor zijn tegenstanders, weet ook zijn voormalig trainer. “Daarbij haalde hij het bloed onder de nagels vandaan. Wout is van het begin tot het einde van de wedstrijd aan het zuigen, echt zo’n type dat je graag in je team hebt, maar waar je absoluut niet tegenover wilt staan.” Volgens Van den Brom vraagt Weghorst zich af wat hij allemaal uithaalt op het veld, wanneer hij beelden terugziet. “Hij zoekt het randje op. En dat is een eigenschap die bij een spits hoort.”