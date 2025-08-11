Heitinga door de mangel gehaald: 'Welk ander miljoenenbedrijf zou dit accepteren?'

Ronald Waterreus denkt dat John Heitinga nu al gebukt gaat onder de spanning bij Ajax. De oud-doelman is niet te spreken over de media-optredens van de oefenmeester en vindt hem dan ook ook geen goed uithangbord voor de Amsterdammers.

Heitinga werd bij Ajax aangesteld als opvolger van Francesco Farioli, die daags na afloop van het afgelopen seizoen besloot te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Na een voorbereiding met wisselde resultaten trapte de oefenmeester zondagmiddag in eigen huis de Eredivisie af met een thuiswedstrijd tegen Telstar, die nipt werd gewonnen door Ajax met 2-0.

Waterreus maakt zich zich zorgen over hoe het Heitinga, die hij een 'aardige kerel' vindt, zal vergaan bij Ajax. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij al behoorlijk gebukt gaat onder spanning", schrijft de voormalig PSV-doelman in zijn column voor De Limburger.

"Kijkt u voor de gein het interview van hem eens terug bij ESPN, ruim voorafgaand aan Ajax-Telstar. Pijnlijk is het om te zien hoe wanhopig hij probeert zich de rol van zelfverzekerde en onaantastbare Godenzoon aan te meten. Je vraagt je af: bij welk ander miljoenenbedrijf zou het geaccepteerd worden als hét uithangbord van de organisatie zo zucht, steunt en stamelt?", vervolgt Waterreus.

Vervolgens trekt de oud-doelman de vergelijking met PSV-trainer Peter Bosz, die in zijn ogen verder is dan Heitinga. "Geloof me: als speler is het fijn wanneer er een trainer voor de groep staat die te allen tijde een anker vormt, een houvast. Dat ís Bosz. Mede dankzij zijn aanwezigheid in Eindhoven is PSV voor mij opnieuw dé titelfavoriet", besluit hij.