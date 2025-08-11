Live voetbal

Vervelende boodschap voor Ajax-fans die nog hopen op transfers

Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Luuk van Grinsven
11 augustus 2025, 12:37

Na de komst van Ko Itakura lijkt het erop dat Ajax voorlopig geen ‘grote transfers’ kan doen. Cristian Willaert weet dat de Amsterdammers eerst zelf spelers moeten verkopen om meer financiële ruimte te krijgen, zo vertelt hij bij Tekengeld van ESPN.

Ajax versterkte zich vorige week met Itakura, die voor een bedrag van minimaal tien miljoen euro overkwam van Borussia Mönchengladbach. Een week eerder trok Oscar Gloukh voor zo’n 14,75 miljoen euro naar Amsterdam. Daardoor lijkt de portemonnee voorlopig leeg voor Alex Kroes. “Door het vertrek van Chuba Akpom, kon Itakura gehaald worden”, klinkt het bij Tekengeld.

“Als Ajax nou een kwaliteitsspeler zou willen kopen, waarbij je praat over een speler van dertig jaar die je direct versterkt, praat je over een bedrag van rond de zes miljoen euro. Dat zit er nu niet in”, is Willaert stellig. “Daarvoor moet er eerst verkocht worden”, vervolgt de journalist.

Veel Ajacieden hopen dat de Amsterdammers zich deze transferperiode nog gaan versterken met een nieuwe ‘nummer zes’. Zeker na de wedstrijd tegen Telstar, waarin Ajax niet bepaald overtuigde, willen veel supporters enkele versterkingen zien.

  Gisteren, 23:15
  Gisteren, 22:59
  Gisteren, 22:31
Ko Itakura

Ko Itakura
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0
2021/2022
Schalke 04
31
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3

Complete Stand

