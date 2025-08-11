Live voetbal

Driessen wijst Ajax en Heitinga terecht: ‘Waarom moest hij weg?!’

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
11 augustus 2025, 18:03

Valentijn Driessen kan er niet bij dat Ajax ervoor heeft gekozen om Jordan Henderson transfervrij te laten gaan, geeft hij aan in Kick-off. Sinds het vertrek van de Engelsman benadrukt John Heitinga telkens dat hij een type als Henderson mist. Driessen begrijpt dan ook niet dat Ajax geen poging heeft ondernomen hem langer aan boord te houden.

Ajax nam deze zomer afscheid van Henderson, die transfervrij naar Brentford vertrok. De Amsterdammers hebben het gat dat de Engelsman heeft achtergelaten nog niet kunnen opvullen, als controleur en als absolute leider. Met de huidige financiële situatie lijkt Ajax echter niet in staat een vervanger te halen. “Ik lig op mijn vakantiebedje en ineens lees ik dat Heitinga zegt: ‘Ik mis een speler als Henderson’. Dan denk ik: die had je, je had Henderson!”, begint Driessen in de podcast van De Telegraaf.

“Waarom moest hij dan weg?”, vraagt de verslaggever zich hardop af. “Hij is gewoon transfervrij weggegaan! Als het dan de belangrijkste speler is van je elftal, moet je hem houden.” Driessen benadrukt dat hij zelf geen fan is van Henderson en dat Ajax wat hem betreft een goede keuze heeft gemaakt afscheid van hem te nemen. “Maar als je als trainer daar komt en zegt nadat hij net weg is: ‘We missen zo’n type’, dat is het paard achter de wagen spannen. Wat die jongen ook verdient, als dat je belangrijkste man is, moet je hem houden.”

Mike Verweij haalt aan dat Henderson eigenlijk afgelopen winter al wilde vertrekken uit Amsterdam. “Dan moet je hem sowieso niet voor niks laten gaan”, gaat Driessen daar tegenin. “Waarom moet die jongen transfervrij de deur uit?” Volgens Verweij is dit echter een ‘andere discussie’. “Zijn salaris was zo gigantisch hoog, tussen de 4,5 en 5 miljoen, dat je daar wel vanaf wil”, legt de clubwatcher uit. Daar wordt Driessen echter niet door overtuigd. “Nu moet je ook gaan betalen. Nu moet je een transfersom betalen, omdat je een goede nummer 6 wil.” Verweij vult aan dat een huurdeal ook een optie is.

ERIMIR
2.176 Reacties
400 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ajax mist een type Henderson, dat klopt. Hij is alleen te oud en te duur, dus mist Ajax hem niet. Er moet een jongere ervaren nr. 6 komen. Dat snapt Driessen natuurlijk niet.

Arena
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Volgens mij wilde hij ook zelf weg.

Ruud40
Erkende gebruiker! Meer info
827 Reacties
318 Dagen lid
13.076 Likes
Ruud40
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@ERIMIR Zou Itakura misschien een betere 6 kunnen zijn dan Henderson? Verdedigend is hij goed, hij schijnt aardig te kunnen voetballen alleen is hij gewend met een tegenstander te hebben. Maar de basis kwaliteiten om 6 te zijn lijken aanwezig. Hij wordt ook geroemd om zijn spelinzicht, nou dat een prima kwaliteit om als stofzuiger op het middenveld ballen te kunnen onderscheppen. Kan Baas voorlopig ook op zijn plek blijven.

ERIMIR
2.176 Reacties
400 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Ruud40. Geen gek idee, ik ken zijn verdere kwaliteiten niet. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als hij die plek kan invullen. Hij is een paar jaar jonger dan Henderson en zit in de kracht van zijn voetballeven. Dan kan Mokio verder aan zijn ontwikkeling werken als zijn achtervang, mits hij ook zijn minuten/wedstrijden krijgt.

Hahahahahaha en jullie dan
759 Reacties
772 Dagen lid
6.467 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Ruud40 geen rare gedachte maar na de gaten kaas gisteren achterin zie ik hem toch liever daar dan op het middenveld

ERIMIR
2.176 Reacties
400 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hahahahahaha en jullie dan, de nr.6 loopt die gaten dicht als die zijn taken goed uitvoert. Sutalo moet dan blijven en samen met Baas het centrale duo vormen als vorig seizoen.

The all blacks
138 Reacties
847 Dagen lid
1.779 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Oh,.Oh valentijn driessen. Eerst afkraken tot op het bot en nu had Ajax hem niet weg moeten doen.

