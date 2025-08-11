Driessen wijst Ajax en Heitinga terecht: ‘Waarom moest hij weg?!’

Valentijn Driessen kan er niet bij dat Ajax ervoor heeft gekozen om transfervrij te laten gaan, geeft hij aan in Kick-off. Sinds het vertrek van de Engelsman benadrukt John Heitinga telkens dat hij een type als Henderson mist. Driessen begrijpt dan ook niet dat Ajax geen poging heeft ondernomen hem langer aan boord te houden.

Ajax nam deze zomer afscheid van Henderson, die transfervrij naar Brentford vertrok. De Amsterdammers hebben het gat dat de Engelsman heeft achtergelaten nog niet kunnen opvullen, als controleur en als absolute leider. Met de huidige financiële situatie lijkt Ajax echter niet in staat een vervanger te halen. “Ik lig op mijn vakantiebedje en ineens lees ik dat Heitinga zegt: ‘Ik mis een speler als Henderson’. Dan denk ik: die had je, je had Henderson!”, begint Driessen in de podcast van De Telegraaf.

“Waarom moest hij dan weg?”, vraagt de verslaggever zich hardop af. “Hij is gewoon transfervrij weggegaan! Als het dan de belangrijkste speler is van je elftal, moet je hem houden.” Driessen benadrukt dat hij zelf geen fan is van Henderson en dat Ajax wat hem betreft een goede keuze heeft gemaakt afscheid van hem te nemen. “Maar als je als trainer daar komt en zegt nadat hij net weg is: ‘We missen zo’n type’, dat is het paard achter de wagen spannen. Wat die jongen ook verdient, als dat je belangrijkste man is, moet je hem houden.”

Mike Verweij haalt aan dat Henderson eigenlijk afgelopen winter al wilde vertrekken uit Amsterdam. “Dan moet je hem sowieso niet voor niks laten gaan”, gaat Driessen daar tegenin. “Waarom moet die jongen transfervrij de deur uit?” Volgens Verweij is dit echter een ‘andere discussie’. “Zijn salaris was zo gigantisch hoog, tussen de 4,5 en 5 miljoen, dat je daar wel vanaf wil”, legt de clubwatcher uit. Daar wordt Driessen echter niet door overtuigd. “Nu moet je ook gaan betalen. Nu moet je een transfersom betalen, omdat je een goede nummer 6 wil.” Verweij vult aan dat een huurdeal ook een optie is.