'Nieuwe Weghorst' loopt rond in Johan Cruijff ArenA: 'Twintig kilo lichter dan de echte Wout'

Milan Zonneveld en Owen Wijndal tijdens Ajax - Telstar
Foto: © Imago
Dominic Mostert
11 augustus 2025, 07:25   Bijgewerkt: 10 augustus 2025, 23:20

Anthony Correia, de trainer van Telstar, ziet gelijkenissen tussen zijn eigen spits Milan Zonneveld en Ajax-spits Wout Weghorst. Bij het zien van Zonneveld moet Correira denken aan Weghorst in zijn jongere jaren, maar hij beseft dat Zonneveld niet kan tippen aan de fysiek van zijn collega. Zondag scoorde Weghorst tweemaal in de wedstrijd tussen Ajax en Telstar (2-0).

“Ik heb weleens gekscherend gezegd: Milan Zonneveld is Wout Weghorst in zijn jongere jaren”, vertelt Correia in een interview met ESPN na de nederlaag. “Ik heb hem toen zien spelen, jammer dat hij vandaag twee keer tegen ons scoort. Maar Milan en Wout hebben vergelijkbare punten. Wout is alleen even twintig kilo extra in spier aangekomen de afgelopen jaren en daar ligt Milans ontwikkelpunt. Hij was nu al best wel balvast en Ajax kreeg hem moeilijk van de bal af. Deze jongen heeft wel toekomst. Als hij beter met zulke kansen kan omgaan, dan denk ik dat wij enorm van hem gaan genieten.”

Telstar verliet de Johan Cruijff ArenA met opgeheven hoofd. Ondanks de eindstand was van een eenvoudige middag geen sprake voor Ajax. Tekenend is het aantal doelpogingen: Telstar is de eerste ploeg ooit die in het seizoen na een promotie meer doelpogingen afvuurde dan Ajax in de Johan Cruijff ArenA (18 om 15). "Ik ben best tevreden over wat we hebben laten zien, maar ik besef wel dat het beter kan en moet, willen wij een rol van betekenis spelen", blijft Correia kritisch.

"Dat is wel de realiteit. Als je kijkt naar hoe wij voetballen en je zet het weg tegenover hoe Ajax voetbalt en dan met name de vastheid aan de bal… De vastheid van spelen in de Eredivisie is van een heel ander niveau", heeft de trainer van de promovendus gemerkt. "We hebben leuk meegedaan, kansen gecreëerd, maar hun balvastheid was iets beter. De omschakeling naar het verdedigen was van een ander niveau. Het scheelt niet veel. We zijn er bijna, maar we zijn er nog niet.”

Correia neemt dan ook geen genoegen met de huidige staat van Telstar. “Je moet kritisch blijven, anders wordt het een snoepreisje. Ik geniet ook wel, maar  niet als iemand geen gas geeft of niet durft te voetballen. Wat is genieten precies? Wat is plezier? Ik vind dat ze gigantisch hebben gestreden en hun best hebben gedaan, maar het is denk ik niet genoeg om in de Eredivisie een rol van betekenis te spelen. Het moet beter. Op een leuke manier kritisch zijn, dat gaat ons nog verder helpen.”

“We zitten in een leuk proces, dat al een jaartje bezig is", vervolgt de succescoach. "Het stukje creëren van kansen is één, scoren is twee. Dat laatste is nog niet gelukt, dus we zijn nog niet ver genoeg. De jongens willen heel graag winnen, dat is leuk om te zien. Dat is de basis van succes, willen winnen. Deze gasten kunnen goed voetballen, dus ze moeten zichzelf niet onderschatten.”

