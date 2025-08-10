'Dit vindt Louis van Gaal van de seizoensopener van Ajax'

Louis van Gaal zal niet tevreden zijn geweest over de seizoensopening van Ajax, denkt Kees Kwakman. De adviseur van de raad van commissarissen zat op de tribune en zag Ajax met 2-0 winnen van Telstar, de club waar hij zelf een jaar speelde.

Ondanks de eindstand was van een eenvoudige middag geen sprake voor Ajax. Tekenend is het aantal doelpogingen: Telstar is de eerste ploeg ooit die in het seizoen na een promotie meer doelpogingen afvuurde dan Ajax in de Johan Cruijff ArenA (18 om 15). “Het was een vrij open wedstrijd”, concludeert Kwakman dan ook bij ESPN.

“Op een gegeven moment werd het wel echt een slechte wedstrijd, met heel veel balverlies over en weer. Dat maakte het extra zwaar natuurlijk”, weet de analist. “Ajax gaf inderdaad heel veel weg. Telstar had eigenlijk gewoon een paar keer moeten scoren. De keeper van Ajax maakte een prima indruk op één balletje na. Maar Telstar kwam echt een paar keer gevaarlijk door. Naarmate de tweede helft vorderde werd dat wel steeds minder.”

Vervolgens komt Van Gaal in beeld. De oud-trainer poseert voor wat foto’s met Ajax-fans. Hoe zou hij denken over de wedstrijd? “Ik denk dat hij zich wel zit te verbijten op de tribune, als hij dit ziet. Ik zou hem toch af en toe eens even in de trainerskamer roepen, als ik de staf van Ajax was. Sowieso zou ik dat doen als hij in de buurt is. Daar kan je toch advies aan vragen, als een tegenstander bijvoorbeeld zo speelt.”

Hoe zou Van Gaal zich nu voelen? “Ik denk niet dat hij nu de trainerskamer inloopt, maar ik denk niet dat hij gaat liegen als je hem vraagt wat hij ervan vond. Zoals we Louis van Gaal kennen, zal hij eerlijk zeggen wat hij ervan vindt. Daarvoor wil je ook met hem sparren. Je wil gewoon horen hoe het er echt aan toe ging, hoe het ervoor staat. Dan kan je beter maar gewoon eerlijk zijn. Ik denk dat hij dat wel gaat doen, mocht hij met de staf van Ajax gaan sparren.”