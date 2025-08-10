Weghorst helpt weinig overtuigend Ajax aan zege op Telstar

Een weinig overtuigend Ajax heeft in de eerste speelronde van de Eredivisie een 2-0 zege op promovendus Telstar geboekt. tekende voor beide treffers van de ploeg van trainer John Heitinga. De bezoekers kregen kansen genoeg om te stunten in de Johan Cruijff ArenA, maar wisten de prima keepende niet te passeren.

Ajax begon zonder zomeraanwinsten Ko Itakura (nog niet speelgerechtigd) en Oscar Gloukh (wisselspeler) aan het duel met Telstar. Brian Brobbey was niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. John Heitinga ruimde wel een basisplaats in voor Raúl Moro, die links voorin startte en samen met Bertrand Traoré de aanvoer richting spits Wout Weghorst moest verzorgen. Achterin kreeg Youri Regeer de voorkeur als rechtsback, startte Owen Wijndal links achterin en mocht de zeventienjarige Aaron Bouwman debuteren in het centrum. Bij de bezoekers mocht Ronald Koeman junior zoals verwacht het doel verdedigen. Onder toeziend oog van zijn vader, bondscoach Ronald senior, beleefde de sluitpost zo op dertigjarige leeftijd eindelijk zijn debuut in de Eredivisie.

Bizarre openingsfase: Ajax ontsnapt aan achterstand

Waar in de voorbeschouwingen geen cent werd gegeven voor de kansen van het bescheiden Telstar in Amsterdam, was het de promovendus die in de openingsminuten verrassend de meeste aanspraak mocht maken op een treffer. Al na drie minuten kreeg spits Milan Zonneveld na een mislukte onderschepping van Bouwman een vrije doortocht naar het doel van Vítezslav Jaros, maar Youri Baas zette de achtervolging in en wist de inzet van Zonneveld met een uiterste inspanning van richting te veranderen. Uit de daardoor toegekende hoekschop werd Jaros na een klutssituatie gered door de paal. Korte tijd later kon Jeff Hardeveld uithalen, maar zijn schot verdween net naast het Ajax-doel.

Weghorst opent de score, Ajax verprutst kans na kans op de tweede

Terwijl Telstar zo naliet om vroeg op voorsprong te komen, was het Ajax dat aan de andere kant wél toesloeg. Na een kleine twintig minuten wist Wijndal een pass van achteruit onderscheppen en kwam de bal terecht bij Steven Berghuis. Die bracht vervolgens Weghorst in stelling, waarna de spits de uitkomende Koeman in de korte hoek verschalkte: 1-0. De Amsterdammers wisten in de fase na de openingstreffer echter niet door te drukken, maar hadden aan de andere kant van de bezoekers ook weinig te duchten. De spaarzame countermogelijkheden die de ploeg van Anthony Correia kreeg, smoorden telkens voordat Jaros in actie hoefde te komen. Ajax kreeg in de slotfase van de eerste helft drie grote kansen op de tweede treffer van de middag, maar Koeman onderscheidde zich met prima reddingen op een kopbal van Berghuis en een inzet van Traoré in een één-tegen-één-situatie. Kort daarna gingen Moro en Traoré met z'n tweeën op het Telstar-doel af, maar weer speelde Ajax het niet goed uit en kon Koeman uiteindelijk oprapen, waardoor Ajax met een 1-0 voorsprong de kleedkamers opzocht na het rustsignaal van scheidsrechter Jannick van der Laan.

Zonneveld was ook in de openingsminuten van de tweede helft dicht bij een treffer. Uit een hoekschop kopte de spits, die deze zomer door Telstar werd weggeplukt bij tweededivisionist Quick Boys, snoeihard richting de hoek. Jaros stond echter zijn mannetje en wist de inzet voor de lijn te keren. Ajax stelde er aanvallend bar weinig tegenover, alleen Davy Klaassen liet het thuispubliek na een klein uur heel even juichen. De treffer van de aanvoerder werd echter geannuleerd vanwege buitenspel. Even later moest Regeer de strijd staken met een blessure, Anton Gaaei was zijn vervanger. Moro werd tegelijkertijd afgelost door Godts, terwijl Gloukh als vervanger van Traoré zijn eerste minuten in de Eredivisie mocht maken.

Zonneveld mist opnieuw, Weghorst zorgt voor de beslissing

Het inbrengen van het drietal ten spijt, was het Telstar dat wéér gevaarlijk opdook voor het Ajax-doel. Opnieuw nam Zonneveld het doel van Jaros onder schot, maar weer wist de Liverpool-huurling redding te brengen. Nadat Godts een aardige kans om zeep had geholpen kwam Ajax in de laatste tien minuten alsnog op 2-0. Weghorst kwam bij een indraaiende hoekschop van de voet van Berghuis voor doelman Koeman en tekende met het hoofd ook voor de tweede Amsterdamse treffer. Het verzet van het vermoeide Telstar was daarmee definitief gebroken, maar een derde goal viel niet meer.