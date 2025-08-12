Kraay ergert zich rot aan profvoetballers: ‘Ik heb dit nog nooit kunnen uiten, maar…’

Hans Kraay junior ergert zich enorm aan het feit dat voetballers van topclubs bij uitwedstrijden bij kleinere clubs niet de tijd nemen om met jonge supporters op de foto te gaan. In plaats daarvan lopen ze bijna allemaal met een koptelefoon op direct van de bus naar binnen. Kraay kan zich niet voorstellen dat een paar foto’s ervoor zorgen dat spelers slechter gaan spelen.

In de uitzending van De Oranjezomer van maandagavond krijgt Kraay de gelegenheid om in de laatste seconden van de uitzending een ergernis van hem te uiten. “Ik heb het al eens vaker tegen jou gezegd, maar ik heb het nog nooit kunnen uiten”, begint de analist nadat Hélène Hendriks hem het woord heeft gegeven. “Ik hou zó veel van voetbal. Ik ben elke week in de voetbalstadions. Ze staan ons bij ESPN allemaal fantastisch te woord. Maar één ding irriteert me.”

Kraay schetst vervolgens de situatie. “Er komt een bus aan van een topclub in Almelo of Heerenveen. Dan staan er dranghekken en ouders met kinderen. Die kinderen hebben een Feyenoord-, Ajax- of PSV-shirt aan en willen even op de foto.” Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit, gaat de analist verder. “Zeventig procent van de spelers loopt rechtdoor en heeft een koptelefoon op!”, foetert hij.

“Zou je er nou slechter van gaan voetballen als je even vijf of zes of tien of twaalf keer op de foto gaat?”, vraagt Kraay zich af. Hij zou ook graag zien dat voetballers na wedstrijden ook de tijd nemen voor fans. “Dan staan er nog veel meer. Laten we die koptelefoons in de prullenbak donderen en gewoon normaal doen”, besluit hij. Om het punt van Kraay kracht bij te zetten, besluit mede-tafelgast Ronald Molendijk om met de oud-voetballer op de foto te gaan.