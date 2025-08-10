Kraay confronteert Nigel de Jong: 'Waarom heb je dát niet tegen hem gezegd?'

Hans Kraay junior legt in het vuur aan de schenen van Nigel de Jong over feit dat tijdens het EK Onder-21 ontbrak in de selectie van Jong Oranje. Bondscoach Michael Reiziger besloot de aanvaller van AZ thuis te laten, maar Kraay vindt dat De Jong als directeur topvoetbal van de KNVB had moeten ingrijpen.

De Jong schuift zondagochtend aan in de eerste Goedemorgen Eredivisie van het nieuwe seizoen op betaalzender ESPN, waarin ook Go Ahead Eagles-aanvoerder Mats Deijl en oud-prof Bram van Polen te gast zijn. Kraay brengt het gesprek op Jong Oranje, dat op het EK in Slowakije in de halve finales strandde tegen de latere winnaar Engeland. "Jong Oranje wilde en moest eigenlijk mee gaan doen om de titel, waarom heb jij niet tegen Michael Reizger gezegd: 'Michael, even een bak koffie, als wij Europees Kampioen willen worden dan moeten wij wel de beste beschikbare spits meenemen, Mexx Meerdink'. Waarom heb je dat niet tegen hem gezegd?"

De Jong legt uit: "Nou, de situatie was natuurlijk niet zo makkelijk als het gaat over 'we moeten de beste spits meenemen'. We hebben het proces gehad dat we ook nog andere spitsen hadden, Emanuel Emegha (die uiteindelijk geblesseerd afhaakte, red.) was onze eerste of tweede spits op dat vlak. We hebben dat gesprek ook gehad", zegt de oud-middenvelder. "Hoe bedoel je? Heb je tegen hem gezegd: 'Waarom neem je hem niet mee?", vraagt Kraay. "Nee", antwoordt De Jong. "Je moet kijken: wat zijn de beschikbare mogelijkheden die we hebben? Dat waren Thom van Bergen, Noah Ohio en Meerdink. Dan heb je gesprekken aan de voorkant met Michael om daarin zo goed mogelijk te kiezen, wat werkt bij zijn werkwijze en de manier waarop hij wil spelen." Daarnaast was ook AZ een factor, aldus De Jong: "Aan de voorkant moet je ook met de club communiceren hoe zij in de situatie staan, met deze speler in kwestie."

Nigel de Jong: 'Mexx Meerdink is niet gestraft'

Kraay vraagt door en wil weten of Meerdink niet 'gewoon gestraft is' voor het feit dat hij in november afzegde voor Jong Oranje, maar tijdens de interlandperiode wél in actie kwam in een oefenduel van AZ. "Nee, straffen vind ik een groot woord", riposteert De Jong. "We hanteren een beleid waar we duidelijk zijn aan de voorkant waarom we graag willen dat iemand naar een nationaal team komt. Maar dat heeft niets te maken met wel of niet kiezen voor Meerdink. Hij is niet gestraft, nee", aldus de directeur topvoetbal.

Na een opmerking van presentator Fresia Cousiño Arias stelt De Jong vervolgens dat Meerdink wel degelijk de potentie heeft om het 'grote' Oranje te halen: "Laten we daar niet over discussiëren, dat zien wij natuurlijk ook. Alleen: als je kijkt naar een beslissing die een coach maakt, en daar ondersteun ik Michael heel erg in... Hij kijkt op een manier, vanuit zijn positie, over een cyclus van twee jaar. Zeker zijn loyaliteit naar andere spelers is voor hem héél belangrijk in dat proces. Hij heeft het geloof gehad dat hij ook met de spelers die hij heeft geselecteerd uiteindelijk kan winnen." Kraay houdt vol dat het thuislaten van Meerdink 'een onbegrijpelijke keuze' van Reiziger is geweest, maar De Jong blijft bij zijn standpunt. "Hij dacht het zonder spelers te kunnen doen die door de buitenwacht in het Nederlands elftal werden geschreven, dan moet ik dat respecteren."