Hans Kraay weet wie Ajax moet redden: 'Haal hem nu terug!'

Helene Hendriks en Hans Kraay junior
Foto: © Imago
Dominic Mostert
11 augustus 2025, 22:20

Hans Kraay junior raadt Ajax aan om werk te maken van de terugkeer van Daley Blind. De Amsterdammers kunnen na het vertrek van Jordan Henderson een nieuwe controlerende middenvelder gebruiken en Blind zou volgens Kraay een goede kandidaat zien. De 35-jarige Amsterdammer speelt nu nog voor Girona.

Enkele weken geleden meldde het Algemeen Dagblad al dat een terugkeer van Blind bij Ajax niet wordt uitgesloten. Zijn naam zou blijven ‘rondzingen’ in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig Ajacied heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog eens terug wil keren bij 'zijn' Ajax. Volgens Kraay is hij een geschikte opvolger van Henderson, die ‘met pek en veren bijna de Johan Cruijff ArenA uit is gejouwd’.

“Dat vonden we allemaal een koekenbakker. Ik vind het helemaal geen koekenbakker”, maakt Kraay duidelijk in De Oranjezomer. “Maar nu hebben ze een type Jordan Henderson nodig. Daley Blind is door heel veel mensen verafschuwd: hij was te langzaam als linksback, te langzaam als linker centrale verdediger, hij kon het niet meer belopen op middenveld... Maar na al die aantijgingen heeft hij twee jaar lang met een sigaar in zijn mond in de Spaanse competitie 75 wedstrijden gespeeld!” In totaal speelde Blind 68 wedstrijden in LaLiga, plus 9 wedstrijden voor Girona in overige competities.

“Ze zoeken iemand die een beetje met zijn kont tegen de twee centrale verdedigers aan speelt. Daley Blind wil graag terug naar Ajax. Danny Blind, die wil dat natuurlijk ook. Als je een ervaren jongen wil… Sommige mensen zullen hem te oud vinden, maar als je in LaLiga met je vingers in de neus tegen Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid kan spelen, dan kan je toch ook wel in de rol van Henderson spelen?”

Daley Blind

Daley Blind
Team: Girona
Leeftijd: 35 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0
2022/2023
Ajax
13
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3

Complete Stand

