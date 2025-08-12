Live voetbal

'Hij is badend in het zweet wakker geworden na Ajax - Telstar’

Ajax - Telstar
Foto: © Imago
4 reacties
Luuk van Grinsven
12 augustus 2025, 11:39

Valentijn Driessen denkt dat Telstar het zondagmiddag heeft nagelaten om Ajax pijn te doen in de Johan Cruijff ArenA. De promovendus creëerde in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen voldoende kansen, maar wist niet toe te slaan. In een video van De Telegraaf richt Driessen zich tot trainer Anthony Correia.

Telstar stichtte zondag meer gevaar dan Ajax en liet, met name in de openingsfase, na op de Amsterdammers pijn te doen. Dat de promovendus liefst achttien schoten kon lossen, zegt voldoende. “Het leek nergens op bij Ajax. Ik denk dat Correia afgelopen nacht badend in het zweet is wakker geworden”, begint Driessen.

Artikel gaat verder onder video

“Niet vanwege de warmte, maar omdat hij een overwinning heeft gemist. Telstar kreeg echt enorme kansen”, vervolgt de Chef Voetbal van De Telegraaf, die overigens wel complimenteus is over de ploeg uit Velsen-Zuid: “Ze gingen gewoon lekker voetballen, al deed Ajax ook helemaal niets met de ruimte die ze kregen. Ajax viel me verschrikkelijk tegen.”

Uiteindelijk wonnen de Amsterdammers met 2-0, dankzij twee goals van Wout Weghorst. Toch was het spel van Ajax niet om over naar huis te schrijven. “Het spel leek nergens op. Vorig jaar kreeg Farioli kritiek om het spel, maar het spel is nú nog veel slechter. Het spel lijkt nu op het tijdperk vóór Farioli. Het is één grote gatenkaas”, is Driessen hard.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spelers Don-Angelo Konadu, Aaron Bouwman, Joeri Heerkens, Oscar Gloukh en Anton Gaaei

Kenneth Perez: 'Ajax heeft twee kleine jochies gekocht, verbazingwekkend'

  • Gisteren, 20:24
  • Gisteren, 20:24
Ajax-speler Oliver Edvardsen

Go Ahead Eagles reageert op speculatie over terugkeer Edvardsen

  • Gisteren, 19:13
  • Gisteren, 19:13
Ajax-spits Wout Weghorst

‘Weghorst schrikt van eigen fratsen op het veld’

  • Gisteren, 18:41
  • Gisteren, 18:41
7 4 reacties
Reageren
4 reacties
B. Algehakt
8 Reacties
225 Dagen lid
66 Likes
B. Algehakt
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

En nu weten we het wel!

CG
1.732 Reacties
749 Dagen lid
12.761 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@B. Algehakt Zo is dat !!

12deman
0 Reacties
44 Dagen lid
0 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kameraden, vorig jaar 1 stap vooruit met behulp van Farioli, KNVB, scheidsrechterkorps. Dit jaar 6 stappen achteruit zonder hulp van bovenstaande.

Hurricane.
142 Reacties
370 Dagen lid
1.943 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@12deman Nou de knvb en het scheidsrectrrkorps zijn zoals altijd op de hand van ajax. Dus het zal wel meevallen.

Arena
0 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Zitten jullie nou samen in de klas? Het moet haast wel. Puberaler wordt het niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

B. Algehakt
8 Reacties
225 Dagen lid
66 Likes
B. Algehakt
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

En nu weten we het wel!

CG
1.732 Reacties
749 Dagen lid
12.761 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@B. Algehakt Zo is dat !!

12deman
0 Reacties
44 Dagen lid
0 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kameraden, vorig jaar 1 stap vooruit met behulp van Farioli, KNVB, scheidsrechterkorps. Dit jaar 6 stappen achteruit zonder hulp van bovenstaande.

Hurricane.
142 Reacties
370 Dagen lid
1.943 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@12deman Nou de knvb en het scheidsrectrrkorps zijn zoals altijd op de hand van ajax. Dus het zal wel meevallen.

Arena
0 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Zitten jullie nou samen in de klas? Het moet haast wel. Puberaler wordt het niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Telstar

2 - 0
Gespeeld op 10 aug. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anthony Correia

Anthony Correia
Team: Telstar
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (2 mei 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel