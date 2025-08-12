'Hij is badend in het zweet wakker geworden na Ajax - Telstar’

Valentijn Driessen denkt dat Telstar het zondagmiddag heeft nagelaten om Ajax pijn te doen in de Johan Cruijff ArenA. De promovendus creëerde in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen voldoende kansen, maar wist niet toe te slaan. In een video van De Telegraaf richt Driessen zich tot trainer Anthony Correia.

Telstar stichtte zondag meer gevaar dan Ajax en liet, met name in de openingsfase, na op de Amsterdammers pijn te doen. Dat de promovendus liefst achttien schoten kon lossen, zegt voldoende. “Het leek nergens op bij Ajax. Ik denk dat Correia afgelopen nacht badend in het zweet is wakker geworden”, begint Driessen.

Artikel gaat verder onder video

“Niet vanwege de warmte, maar omdat hij een overwinning heeft gemist. Telstar kreeg echt enorme kansen”, vervolgt de Chef Voetbal van De Telegraaf, die overigens wel complimenteus is over de ploeg uit Velsen-Zuid: “Ze gingen gewoon lekker voetballen, al deed Ajax ook helemaal niets met de ruimte die ze kregen. Ajax viel me verschrikkelijk tegen.”

Uiteindelijk wonnen de Amsterdammers met 2-0, dankzij twee goals van Wout Weghorst. Toch was het spel van Ajax niet om over naar huis te schrijven. “Het spel leek nergens op. Vorig jaar kreeg Farioli kritiek om het spel, maar het spel is nú nog veel slechter. Het spel lijkt nu op het tijdperk vóór Farioli. Het is één grote gatenkaas”, is Driessen hard.