Ajax-flop speelt opeens sterren van de hemel: 'Gekke Hollanders, stuur nog tien miljoen naar Amsterdam!'

Foto: © Imago
Mingus Niesten
12 augustus 2025, 22:50   Bijgewerkt: 23:13

Bij Club Brugge komt men lovende woorden tekort voor Carlos Forbs. Belgische voetbalfans snappen niet hoe de Portugese buitenspeler bij Ajax niet kon slagen, nadat hij hen naar de play-offronde van de Champions League heeft geschoten.

Forbs kwam in 2023 voor veertien miljoen euro over van Manchester City, in het Sven Mislintat-tijdperk. De razendsnelle buitenspeler liet in zijn eerste seizoen in Amsterdam vlagen van klasse zien, maar werd geen basisspeler voor een langere periode. Onder Francesco Farioli kreeg hij nog minder kansen, waarna hij voor een huurtermijn bij Wolverhampton Wanderers koos. Na een opnieuw matige periode koos hij deze zomer voor een permanente transfer naar Club Brugge, waar slechts zes miljoen euro mee gemoeid was.

In België is men na enkele duels al enorm gecharmeerd van de Portugees. Tegen Mechelen in de tweede competitieronde kwam hij van de bank af en gaf hij zijn eerste assist. En dinsdagavond was hij écht goud waard voor zijn nieuwe werkgever. Forbs startte zijn eerste officiële duel in een Club Brugge-shirt en werd direct uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Na tachtig minuten spelen stond het 1-2 thuis tegen RB Salzburg (2-2 over twee wedstrijden), waarna de oud-Ajacied de bal rond de middellijn kreeg, zijn snelheid gebruikte en vervolgens koeltjes afrondde. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 3-2 voor Brugge (4-2 over twee wedstrijden), waardoor die club doorstroomt naar de play-off-ronde van de Champions League. Forbs viel verder op met zijn dribbels en algemene aanwezigheid in de zestien van de tegenstander.

Belgische fans zijn dan ook enorm lovend over Forbs. Sommige Vlamingen lachen 'de Hollanders' uit, terwijl anderen Ajax nog eens tien miljoen euro zouden willen geven. Zij snappen dan ook niet hoe de rappe vleugelaanvaller geen tot weinig potten kon breken in Nederland.

Reageren
Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Iedereen blij.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.009 Reacties
1.051 Dagen lid
17.723 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Mooi dat i het goed doet daar, bij ons en Wolves ongeschikt.

Arena
0 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Soms rendeert een speler beter bij een andere club. Niks mis mee.

Gusa
1.076 Reacties
1.051 Dagen lid
6.327 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Voor de wedstrijd van vanavond waren de geluiden heel anders.. Het voetbal is zo veranderlijk als het weer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

