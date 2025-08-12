Ajax-flop speelt opeens sterren van de hemel: 'Gekke Hollanders, stuur nog tien miljoen naar Amsterdam!'

Bij Club Brugge komt men lovende woorden tekort voor Carlos Forbs. Belgische voetbalfans snappen niet hoe de Portugese buitenspeler bij Ajax niet kon slagen, nadat hij hen naar de play-offronde van de Champions League heeft geschoten.

Forbs kwam in 2023 voor veertien miljoen euro over van Manchester City, in het Sven Mislintat-tijdperk. De razendsnelle buitenspeler liet in zijn eerste seizoen in Amsterdam vlagen van klasse zien, maar werd geen basisspeler voor een langere periode. Onder Francesco Farioli kreeg hij nog minder kansen, waarna hij voor een huurtermijn bij Wolverhampton Wanderers koos. Na een opnieuw matige periode koos hij deze zomer voor een permanente transfer naar Club Brugge, waar slechts zes miljoen euro mee gemoeid was.

In België is men na enkele duels al enorm gecharmeerd van de Portugees. Tegen Mechelen in de tweede competitieronde kwam hij van de bank af en gaf hij zijn eerste assist. En dinsdagavond was hij écht goud waard voor zijn nieuwe werkgever. Forbs startte zijn eerste officiële duel in een Club Brugge-shirt en werd direct uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Na tachtig minuten spelen stond het 1-2 thuis tegen RB Salzburg (2-2 over twee wedstrijden), waarna de oud-Ajacied de bal rond de middellijn kreeg, zijn snelheid gebruikte en vervolgens koeltjes afrondde. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 3-2 voor Brugge (4-2 over twee wedstrijden), waardoor die club doorstroomt naar de play-off-ronde van de Champions League. Forbs viel verder op met zijn dribbels en algemene aanwezigheid in de zestien van de tegenstander.

Belgische fans zijn dan ook enorm lovend over Forbs. Sommige Vlamingen lachen 'de Hollanders' uit, terwijl anderen Ajax nog eens tien miljoen euro zouden willen geven. Zij snappen dan ook niet hoe de rappe vleugelaanvaller geen tot weinig potten kon breken in Nederland.

CARLOS FORBS BORGES 🇵🇹🇬🇼(2004) TAKES THE COMEBACK LEAD WITH AN ABSOLUTELY STUNNING SOLO GOLAZO!!!

📽️ @GoalsXtra#UCL #ChampionsLeaguepic.twitter.com/8G90zfkDyD — Football Report (@FootballReprt) August 12, 2025

Kunnen we Ajax nog 10 Miljoen erbij geven voor Forbs??? #CLURBS — Matteo De Meersman (@meersman_matteo) August 12, 2025

Over-verdiende zege voor Club Brugge. Carlos Forbs was bij momenten ongrijpbaar. Heerlijke binnenkomer voor die jongen!



(Ja, Ajax-fans. Écht waar.) — Koen Frans (@koenfrans) August 12, 2025

HAHAHAHAH die kut hollandertjes kennen toch niets van dit spelletje.😂 Wat een leuke speler is Carlos Forbs #CLURBS — Vans Hanaken (@VansHanaken) August 12, 2025

Kan iemand alle minuten van Forbs bij Club voorlopig achter elkaar zetten en sturen naar alle Ajax-fans die aan het lachen waren? #CLURBS — Alexander🇧🇪 (@mcfc_Alexander) August 12, 2025

Club dat werd uitgelachen door Ajax en haar supporters met de transfers van Lang en Forbs. Wie zijn ze? Wat denken ze? Wat doen ze? #CLURBS #clubbrugge #Ajax — Stijn1891 (@Stijn1891) August 12, 2025