Borst schetst doemscenario voor Ajax: ‘Dit komt niet meer goed’

Hugo Borst verwacht niet dat John Heitinga het op de rit gaat krijgen bij Ajax, zo geeft hij aan in De Oranjezomer. Het spel van de Amsterdammers was in de openingswedstrijd tegen Telstar (2-0 zege) erg matig en ook de mediaoptredens van Heitinga maken geen indruk op Borst. De schrijver betwijfelt of de oefenmeester het einde van het seizoen gaat halen.

Heitinga werd deze zomer aangesteld als opvolger van de naar FC Porto vertrokken Francesco Farioli. Waar Ajax onder de Italiaan bijna kampioen werd, is de start onder de oud-verdediger minder voortvarend. Tegen Telstar werd weliswaar gewonnen, maar het spel van de hoofdstedelingen was zeer matig. “Heitinga lijkt mij een dead man walking”, begint Borst bij De Oranjezomer. Jack van Gelder stelt dat hij verwacht dat de trainer het ‘inderdaad moeilijk krijgt’.

Beide heren zijn niet bepaald onder de indruk van de recente mediaoptredens van Heitinga. Er worden beelden getoond uit een interview met ESPN, waarbij de trainer mag uitleggen wat hij van Arne Slot heeft geleerd. Heitinga noemt het simpel houden en het maken van afspraken. Volgens Van Gelder is het antwoord van Heitinga ‘iets waar je niets mee kan’. “Geef gewoon een goed verhaal: ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat en ik wil dat”, geeft de verslaggever het goede voorbeeld. “Wat hij hier zegt aansluitend bij het spel van afgelopen zondag tegen Telstar, geeft mij niet het gevoel dat ze de boel op enig niveau onder controle hebben.”

“In mijn ervaring, een jaar of veertig voetbaljournalistiek, komt dit niet meer goed”, haakt Borst daar weer op in. “Ajax heeft geen goed materiaal, zeker als je het afzet tegen PSV, en Johnny is gewoon geen ervaren trainer. Het ziet er somber uit voor Ajax.” Noa Vahle en Hélène Hendriks geven aan dat dit fragment heel vaak zal worden uitgezonden als het wel lukt bij Ajax. “Jij denkt dat hij wel het einde van het seizoen haalt?”, vraagt Borst vervolgens aan Vahle. “Dat vind ik heel lastig om na één wedstrijd over de trainer van Ajax te zeggen”, antwoordt ze correct.

VIDEO: Hugo Borst: 'Heitinga lijkt mij een dead man walking'