Borst schetst doemscenario voor Ajax: ‘Dit komt niet meer goed’

Niels Hassfeld
13 augustus 2025, 07:25

Hugo Borst verwacht niet dat John Heitinga het op de rit gaat krijgen bij Ajax, zo geeft hij aan in De Oranjezomer. Het spel van de Amsterdammers was in de openingswedstrijd tegen Telstar (2-0 zege) erg matig en ook de mediaoptredens van Heitinga maken geen indruk op Borst. De schrijver betwijfelt of de oefenmeester het einde van het seizoen gaat halen.

Heitinga werd deze zomer aangesteld als opvolger van de naar FC Porto vertrokken Francesco Farioli. Waar Ajax onder de Italiaan bijna kampioen werd, is de start onder de oud-verdediger minder voortvarend. Tegen Telstar werd weliswaar gewonnen, maar het spel van de hoofdstedelingen was zeer matig. “Heitinga lijkt mij een dead man walking”, begint Borst bij De Oranjezomer. Jack van Gelder stelt dat hij verwacht dat de trainer het ‘inderdaad moeilijk krijgt’.

Beide heren zijn niet bepaald onder de indruk van de recente mediaoptredens van Heitinga. Er worden beelden getoond uit een interview met ESPN, waarbij de trainer mag uitleggen wat hij van Arne Slot heeft geleerd. Heitinga noemt het simpel houden en het maken van afspraken. Volgens Van Gelder is het antwoord van Heitinga ‘iets waar je niets mee kan’. “Geef gewoon een goed verhaal: ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat en ik wil dat”, geeft de verslaggever het goede voorbeeld. “Wat hij hier zegt aansluitend bij het spel van afgelopen zondag tegen Telstar, geeft mij niet het gevoel dat ze de boel op enig niveau onder controle hebben.”

“In mijn ervaring, een jaar of veertig voetbaljournalistiek, komt dit niet meer goed”, haakt Borst daar weer op in. “Ajax heeft geen goed materiaal, zeker als je het afzet tegen PSV, en Johnny is gewoon geen ervaren trainer. Het ziet er somber uit voor Ajax.” Noa Vahle en Hélène Hendriks geven aan dat dit fragment heel vaak zal worden uitgezonden als het wel lukt bij Ajax. “Jij denkt dat hij wel het einde van het seizoen haalt?”, vraagt Borst vervolgens aan Vahle. “Dat vind ik heel lastig om na één wedstrijd over de trainer van Ajax te zeggen”, antwoordt ze correct.

VIDEO: Hugo Borst: 'Heitinga lijkt mij een dead man walking'

Ajax-flop speelt opeens sterren van de hemel: 'Gekke Hollanders, stuur nog tien miljoen naar Amsterdam!'

Ajax-flop speelt opeens sterren van de hemel: 'Gekke Hollanders, stuur nog tien miljoen naar Amsterdam!'

Ajax - Telstar

Ajax zet belangrijke stap richting basisplaats nieuwe aanwinst

Ali Boussaboun als analist bij FC Rijnmond

Ali Boussaboun: 'Hij is de enige speler in de Eredivisie die dat kan'

Dug out
Nou, het is niet één wedstrijd maar de hele voorbereiding. Heitinga is onduidelijk, tactisch beperkt, drukzetten weet hij niet eens tussen de oren te krijgen. Hij heeft het over plezier in het voetbal. Ja zet poppetjes in het veld en zeg veel plezier geniet ervan… Als je de hele voorbereiding ziet dan krijgt Keizer de speelstijl niet tussen de oren. Het teamgevoel is ook ver weg. Baas die al zegt dat 100% drukzetten niet kan en je af en toe moet inzakken. Ook Godts maakt hij kapot. Waarom heeft hij in de voorbereiding Moro niet een keer op rechts gezet en Godts op links? Ik hoop echt dat het zooitje op de rails komt, maar als na een lange voorbereiding er nog steeds geen ene lijn te ontdekken is. De dommerikken waaronder Kieft zijn blij dat er weer aanvallend voetbal wordt gespeeld. Zie hier…het kost gewoon tijd om de kwaliteit van de selectie weer op niveau te krijgen. Velen (zucht) begrijpen dat niet. Zelfs Kroes, want anders had hij Farioli behouden.

Ruud40
@Dug out Het kost tijd om de selectie weer kwalitatief op niveau te krijgen, maar het duurt 4x zo lang als er een TD zit die in het wilde weg aankoopt. Even tov waar ze vorig seizoen speelden: wie mag er van jou op zes, de voor het spel belangrijkste plek waar kwaliteit ontbreekt? Godts, Edvardsen, Moro of Oscar? Met zo’n selectie heb je alleen problemen en geen oplossingen

ERIMIR
We gaan het zien dit seizoen. Heitinga kunnen we pas goed beoordelen na een paar wedstrijden zowel in de competitie als in de CL. Niet vooraf een grote mond opzetten, heb zo'n pesthekel aan zulke gasten.

KingCrimson
Ajax had met Farioli goud in handen. FC Porto speelt wel goed, samen met Feyenoord de grootste kanshebber voor de Europa League.

Henk Postulart
Het team moet echter nog worden ingespeeld, en ook de andere werkwijze van trainer heeft tijd nodig. Ik denk dat Ajax snel wordt uitgeschakeld in de cl. Hopelijk heb ik het helemaal mis maar ben er bang voor

Arena
Ik denk dat je gelijk hebt. Het probleem is dat Ajax tijd tekort komt. Plus Heitinga is onervaren en moet het maar doen met de riemen die hij heeft. Ik schat de situatie zo in dat Ajax weer een soort van tussenjaar voor de kiezen krijgt. Farioli bracht Ajax naar de 2e plek en dat was gezien de omstandigheden een prima resultaat. Als Heitinga dat ook klaarspeelt heeft hij het knap gedaan. Maar we moeten het afwachten.

John Heitinga

John Heitinga
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

