Opvallende naam genoemd: 'Hij is de belangrijkste speler van Ajax, die moet je echt niet laten gaan'

Napoli zou interesse hebben in de diensten van van Ajax. Nicolás Quarles van Ufford en Jorn Aalders bespreken deze week in FCUpdate Extra Tijd, de podcast van FCUpdate, hoe de Amsterdammers op de Italiaanse club moet reageren.

Donderdagochtend kwam naar buiten dat de Italiaanse landskampioen na Noa Lang nog een linksbuiten uit de Eredivisie zou willen overnemen in de vorm van Godts. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri hebben Ajax en Napoli gesprekken gevoerd, maar liggen beide clubs nog ver uit elkaar, wat hun wensen betreft.

Quarles van Ufford heeft een duidelijke mening over deze potentiële transfer. "Ik denk dat het voor Napoli een interessante speler is, maar als je kijkt vanuit het oogpunt van Ajax... Ik denk niet dat hij de beste speler van Ajax is, maar misschien wel de belangrijkste speler", doet de commentator met Spaanse roots een gewaagde uitspraak.

"Mika Godts is een hele verticale speler. Hij gaat die diepte in, zoekt zijn mannetje op, is pijnsnel en drukt de verdediging naar achter. En naast Godts hadden ze vorig jaar niemand die dat ook had", verklaart Quarles van Ufford zijn gedachtegang. "Traoré niet, Brobbey niet, als Ajax zijnde heb je dat soort spelers echt nodig, iemand die een wedstrijd kan openbreken. Als topclub sta je namelijk vaak tegen een laag blok. Als je Godts verliest, verlies je de improvisatie en daarmee de belangrijkste speler uit het team. Ik zou het dus echt niet doen", geeft de commentator Ajax nog advies.

Dat Godts tijdens de tweede seizoenshelft van 2024/25 niet heel veel potten meer kon breken, kan Quarles van Ufford niet deren. "Ik denk dat hij gewoon moe werd, omdat hij als enige klassieke vleugelspeler van Ajax zoveel moest spelen."