Live voetbal 5

Opvallende naam genoemd: 'Hij is de belangrijkste speler van Ajax, die moet je echt niet laten gaan'

Ajax - Telstar
Foto: © Imago
1 reactie
Mingus Niesten
14 augustus 2025, 17:45

Napoli zou interesse hebben in de diensten van Mika Godts van Ajax. Nicolás Quarles van Ufford en Jorn Aalders bespreken deze week in FCUpdate Extra Tijd, de podcast van FCUpdate, hoe de Amsterdammers op de Italiaanse club moet reageren.

Donderdagochtend kwam naar buiten dat de Italiaanse landskampioen na Noa Lang nog een linksbuiten uit de Eredivisie zou willen overnemen in de vorm van Godts. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri hebben Ajax en Napoli gesprekken gevoerd, maar liggen beide clubs nog ver uit elkaar, wat hun wensen betreft.

Artikel gaat verder onder video

Quarles van Ufford heeft een duidelijke mening over deze potentiële transfer. "Ik denk dat het voor Napoli een interessante speler is, maar als je kijkt vanuit het oogpunt van Ajax... Ik denk niet dat hij de beste speler van Ajax is, maar misschien wel de belangrijkste speler", doet de commentator met Spaanse roots een gewaagde uitspraak.

"Mika Godts is een hele verticale speler. Hij gaat die diepte in, zoekt zijn mannetje op, is pijnsnel en drukt de verdediging naar achter. En naast Godts hadden ze vorig jaar niemand die dat ook had", verklaart Quarles van Ufford zijn gedachtegang. "Traoré niet, Brobbey niet, als Ajax zijnde heb je dat soort spelers echt nodig, iemand die een wedstrijd kan openbreken. Als topclub sta je namelijk vaak tegen een laag blok. Als je Godts verliest, verlies je de improvisatie en daarmee de belangrijkste speler uit het team. Ik zou het dus echt niet doen", geeft de commentator Ajax nog advies.

Dat Godts tijdens de tweede seizoenshelft van 2024/25 niet heel veel potten meer kon breken, kan Quarles van Ufford niet deren. "Ik denk dat hij gewoon moe werd, omdat hij als enige klassieke vleugelspeler van Ajax zoveel moest spelen."

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Aaron Bouwman tijdens zijn Ajax-debuut tegen Telstar

Trotse Bouwman kijkt op naar groot voorbeeld: 'Dat zou ik van hem willen leren'

  • Gisteren, 21:08
  • Gisteren, 21:08
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: AZ verhuurt vleugelaanvaller

  • Gisteren, 17:14
  • Gisteren, 17:14
AZ-middenvelder Kees Smit met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA en het logo van Ajax

Kees Smit krijgt glashelder advies: 'Eerst naar Ajax, dan pas naar het buitenland'

  • Gisteren, 13:23
  • Gisteren, 13:23
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
40 Reacties
3 Dagen lid
127 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

De keuze om Godts vind ik een lastige. An sich vind ik hem wel bruikbaar maar hij trekt zijn acties nogal eens te ver door waardoor hij zich vastloopt. En hij heeft vrij veel momenten waarin hij redelijk onzichtbaar is. Hij moet echt meer brengen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
40 Reacties
3 Dagen lid
127 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

De keuze om Godts vind ik een lastige. An sich vind ik hem wel bruikbaar maar hij trekt zijn acties nogal eens te ver door waardoor hij zich vastloopt. En hij heeft vrij veel momenten waarin hij redelijk onzichtbaar is. Hij moet echt meer brengen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Mika Godts

Mika Godts
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel